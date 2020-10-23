傳奇左投郭泓志重出江湖？超人氣棒球手遊歡慶4週年 不死鳥經典再現

還記得台灣旅美棒球名將郭泓志嗎？他是台灣第一位在美國職棒大聯盟登場的左投手，與王建民並列為當代登上大聯盟的台灣三大巨頭，在世界棒壇中擁有「不死鳥」的美譽。在2018年最後一場賽事中，郭泓志單膝跪地親吻投手丘，象徵正式告別球場，那一刻感動了無數球迷落下不捨的淚水……。

現在，郭泓志回來了！由韓國公司 Com2uS 開發營運的擬真棒球手機遊戲《MLB：9 局職棒 20》歡慶上線4週年，祭出人氣爆棚的旅美名將郭泓志上場登板！玩家們於活動期間登入遊戲，不僅可獲贈郭泓志遊戲專屬炫金卡，還有機會抽郭泓志簽名版周邊商品，並同步推出多重好康回饋活動，要讓玩家們有玩又有拿！

擬真棒球手機遊戲《MLB：9 局職棒 20》歡慶上線4週年，旅美名將郭泓志上場登板。 圖：《MLB：9局職棒20》提供

登入就送郭泓志炫金卡，天天抽限量簽名周邊玩家們於活動期間進入「不死鳥再現」活動頁面，完成指定遊戲任務獲得點數，即可獲得郭泓志簽名版周邊商品抽獎資格；活動期間天天送出一顆郭泓志親筆簽名球，周末再加碼送出限量版客製化手工手套及專屬簽名周邊商品，一圓粉絲的收藏夢！

此外，玩家於活動期間只要登入《MLB：9 局職棒 20》，就能獲得郭泓志專屬炫金卡，快來和偶像一起在投手丘上熱血地燃燒手臂吧！

活動期間天天送出一顆郭泓志簽名球！ 圖：《MLB：9局職棒20》提供

玩家們於活動期間登入遊戲完成任務，即可抽限量郭泓志簽名周邊。 圖：《MLB：9局職棒20》提供

官方加碼抽高價值球員禮包，玩家迅速增強球隊實力就靠它！ 圖：《MLB：9局職棒20》提供

(郭泓志活動影片)

季後賽強強對決，價值萬元虛寶獎勵大方送隨著《MLB：9 局職棒 20》季後賽火力越來越猛烈，官方也準備了豐富超值的虛寶獎勵要回饋玩家們；透過這些獎勵禮包，玩家能夠迅速增強球團實力，爆冷逆轉還橫掃！迎接最精采刺激的MLB世界大賽！這麼好康的事，忠實玩家當然不能錯過！

【活動 1. 季後賽紀念禮包】 發送期間：09/29~10/31凡於發送期間登入遊戲，即可免費獲得：白金禮包、技能變更券、能量飲料、世界大賽紀念禮包等好禮。【活動 2. 世界大賽紀念禮包】 發送期間：10/21 11:00凡於世界大賽期間登入遊戲，即可免費獲得：簽名球員禮包、球隊選擇禮包等優質好禮。【活動 3. 4週年紀念幣兌換活動】 發送期間：10/13~11/10玩家於發送期間完成遊戲指定任務、聯賽、排名，可獲得4週年紀念幣，紀念幣可用來兌換各種專屬道具。

玩家可用4週年紀念幣兌換各種專屬道具，增加遊戲的樂趣。 圖：《MLB：9局職棒20》提供

你以為只有這樣而已嗎？《MLB：9 局職棒 20》再加碼，超有誠意的推出4週年紀念特別好禮，玩家可以於4週年紀念活動Part Ⅱ頁面的每個欄位中，各選擇其中一個獎勵活動，來幫助球隊戰力更升級。獎勵共有：第一：1.球隊選擇白金禮包x1、2.位置選擇白金禮包x1、3.經典禮包(白金)x1 第二：1.強化量重新分配劵x1、2.階級提升量重置劵x1、3.高級技能變更劵x1 第三：1.中級階級提升劵x1、2.等級重置劵x2、3.技能強化劵x2 第四：1.球隊選擇禮包x3、2.位置選擇禮包x3、3.經典禮包(高級)x3玩家們，快上線來大展身手吧！

4週年紀念特別好禮將推出4款獎勵活動，讓玩家一路暢玩獎不完！ 圖：《MLB：9局職棒20》提供

看見球神郭泓志再臨，你心中的棒球魂是否也跟著再次燃燒呢？最壞的時代，也要堅持最美的夢想！三振可以不死，只要不放棄！邀請你馬上登入《MLB：9 局職棒20》和郭泓志一起重現經典，把限量好康帶回家！

活動頁面：https://www.facebook.com/notes/mlb-9局職棒-mlb-9-innings/mlb-9局職棒20-不死鳥再現/715449149327277/官方粉絲團：https://www.facebook.com/mlb9inningstw/遊戲下載：https://bit.ly/2P7ufoH