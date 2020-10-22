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世壯運2025年登雙北 前一屆有百歲人瑞參賽

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
體育署將全力協助雙北主辦2025年世界壯年運動會。記者劉肇育／攝影
體育署將全力協助雙北主辦2025年世界壯年運動會。記者劉肇育／攝影

台北市與新北市政府今天宣布取得2025年世界壯年運動會主辦權，這也是繼2009聽障奧運、2016國際少年運動會及2017台北世界大學運動會後，我國再次獲主辦國際綜合性運動賽會的機會，體育署署長張少熙表示，儘管世壯運的規模無法與世大運相比較，但在目前國情下能爭取到世界綜合運動會的主辦權是彌足珍貴。

從1985年首度舉辦、四年一度的世界壯年運動會，是一項結合運動與觀光的綜合性運動會，前一次舉辦是在2017年的紐西蘭奧克蘭，而2021年則將移師到日本關西，也是世壯運首度在亞洲舉辦，2025年則將由雙北接手。

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲指出，申辦國際運動賽會是體育署既定政策，近年來觀察到一些國際組織對於運動結合城市觀光、體育一直在鼓勵與推展，所以前兩年也建議台北市申辦世界壯年運動會，去年五月更補助他們去做城市行銷，與國際壯年運動總會（IMGA）做第一次接觸，並出示信函表示支持。

而9月10日雙北市也前來拜會體育署署長張少熙，並在雙十連假期間安排IMGA執行長來台訪視，並對於雙北申辦留下深刻印象，最終我國也在與澳洲伯斯、法國巴黎競爭中脫穎而出，獲得2025年的主辦權。

體育署指出，壯年運動會是將運動結合文化與地方觀光的賽事，只要是30歲以上選手都能以個人或團隊名義報名，「以過去狀況選手大部分都是攜家帶眷前去參賽，往往都會待上15天，屆時預期將會有3萬人齊聚北台灣，將可帶來可觀的觀光效益。」

世壯運採取個人或團體自由報名，比賽項目大多為亞奧運競賽項目，不過採取分齡方式進行競賽，以上屆奧克蘭世壯運為例，在田徑賽事中就有高齡101歲的印度田徑選手卡魯（Man Kaur）參賽，她在該屆賽事中共報名了女子100公尺、200公尺、標槍、鉛球等四項賽事。

田徑 國際少年運動會

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