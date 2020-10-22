全民運／基隆奪7金 王言庭備戰6年健美力克北市鍍金

109年度全民運動會賽事今天結束，基隆市代表隊共奪得7金、3銀、5銅。基隆市上屆只得2面金牌，成績堪稱三級跳，締造近10年最佳成績。

教育處表示，中正國中組隊參加民俗體育項目，女子及男子組個人跳繩賽各拿下1面金牌。女子組奪冠選手周冠儀表演到最後時，一度因腳傷影響表現，但仍維持節奏感，靠意志力撐完，最終以91.75分擊敗各路好手。她說，得知獲獎剎那眼淚奪眶而出，完全忘記疼痛。

男子組跳繩冠軍周彥丞以92.25分摘金，他說，練民俗體育真得很累，但進入中正國中後，除了體能提升，意志力也磨得更堅強，非常感謝教練的指導。周的父母也到場關賽，得知兒子摘金，引以為榮。

基隆市長興呂師父團隊組成的龍獅運動代表隊大放異彩，一舉奪下混合組龍獅運動──競速北獅項目、混合組龍獅運動──南獅障礙賽、混合組龍獅運動──南獅競速賽3面金牌。

長興師傅呂美吉說，長期深耕基隆，帶領學生從事龍獅運動，端正品行，也想傳遞傳統文化的力與美，期盼將龍獅運動結合教育推廣到學校，讓學生們都有機會做為文化傳承的一分子。

男子組健美形體組第1級金牌選手王言庭是第一次參賽，他說，為了賽事已準備6年，每天訓練3小時，並保持規律作息及飲食控制，於能擊敗台北市勁敵，奪下金牌，非常開心。