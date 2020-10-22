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全民運／賽事閉幕 徐榛蔚感性哽咽交棒嘉義
全民運動會今天舉辦閉幕典禮，並交接給下屆辦理縣市嘉義縣。全民運會旗在教育部體育署副署長林哲宏見證下，由花蓮縣長徐榛蔚交接給嘉義縣副縣長吳容輝，典禮上頒發總統獎、副總統獎予各得獎縣市。林哲宏讚許花蓮舉辦得圓滿，徐榛蔚則感動哽咽謝謝各方努力，受益良多。
林哲宏表示，從聖火點燃到閉幕，看不出來花蓮縣20年沒舉辦全國性運動賽事，6天裡頒發335面獎牌，有147人次破大會及全國紀錄，成績比往年更好。恭喜台中市蟬聯總統獎，花蓮不遑多讓，今年進入10名以內，鼓勵嘉義縣2年後舉辦更能突破以往成績。
徐榛蔚表示，縣府闊別20年，沒有承辦過全國6大運動賽事，極力爭取後今年在花蓮舉辦全民運。她致詞時一度哽咽，感動地說，謝謝籌備會、各項運動協會及所有裁判等，讓運動會公平公正公開且順利圓滿，同時得知原來運動競賽這麼多元，縣府團隊收穫滿滿。
吳容輝說，今天代表縣長，從西部北回歸線穿越到東部北回歸線，到花蓮接下一屆全民運會旗，花蓮才籌備半年，全民運就辦得那麼好，笑稱「壓力很大」，接棒後也會學習花蓮的用心與熱情，將全民運愈辦愈好。
閉幕典禮上利用電子畫面熄聖火，最後花蓮阿美族與嘉義鄒族舞者一同在場上跳舞，林哲宏、徐榛蔚也下場跟著跳，為全民運畫下完美句點。
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