全民運／台南奪17金21銀18銅 創最多金、最多獎牌紀錄

全民運動會金閉幕，台南市代表隊成績耀眼，共獲得17金21銀18銅，總計56面獎牌，超越上屆43面獎牌，為縣市合併以來獎牌數最高、金牌數最多的一屆。

今天全民運賽事最後一天，南市曲棍球短桿奪得金牌，達成4連霸的目標。曲棍球代表隊主要由台南大學體育系學生組成，大多自小學起以加入俱樂部方式接觸曲棍球，國高中持續至復興國中、關廟國中、新豐高中及台南高商等校銜續訓練，最終至台南大學就讀，完成4級培訓體系。

台南代表隊在國術項目也有亮眼成績，奪得5金5銀。在長兵器項目奪得金牌的吳佩真表示，這是她第3次參加全民運也是第1次站上頒獎台，很感謝教練林育正一路指導與鼓勵，讓她如願為台南爭取榮譽。

林廷翰也是第3次代表台南市參賽，他自四歲起開始練習國術，上屆賽事在南拳項目拿下銅牌，兩年間重新調整訓練步調，以超越上屆成績為目標持續努力，如願超越自我，拿下金牌。