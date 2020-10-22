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企業射箭／箭尊爭霸24日登場 箭林之后彭家楙對邱意晴

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
彭家楙將在箭林之后爭奪戰中碰上協會青年隊菜鳥兵邱意晴挑戰。圖／中華企業射箭聯盟提供
彭家楙將在箭林之后爭奪戰中碰上協會青年隊菜鳥兵邱意晴挑戰。圖／中華企業射箭聯盟提供

中華企業射箭聯賽二年「箭尊爭霸戰」24日登場，志在衛冕箭林之后的台南隊彭家楙，將接受協會青年隊菜鳥兵邱意晴挑戰，話題性十足，至於箭林之王榮銜，則將由台南射箭隊洪晟皓和台中銀行隊高浩文競逐。

 

這項比賽經過例行賽10輪激烈競技和精采刺激的挑戰賽後，24日中午13時起將在國立體育大學射箭場，由在企業射箭聯賽二年女單、男單、混雙、女團和男團各項，上半季和下半季表現最佳團隊派將捉對廝殺，爭奪各項目「箭尊」。

 

打頭陣的箭林之后之爭，將由尋求衛冕的台南射箭隊彭家楙，接下企業射箭聯賽新兵協會青年隊邱意晴戰帖，兩人例行賽交手過一次，拚至5：5平手，加射又同為9分，量測距靶心距離後才由邱意晴以6：5險勝。

 

箭林之王和黃金混雙今年確定易主，去年和彭家楙聯手射下黃金混雙的台南射箭隊洪晟皓，今年將在箭林之王之爭對決台中銀行高浩文，雙方例行賽三度交鋒，洪晟皓三戰全勝（6：0、6：4、7：3）佔上風。

 

元年箭林之王寒舍集團魏均珩將則和林佳恩聯手，和台中銀行崔建／譚雅婷競逐企箭二年黃金混雙榮銜，寒舍集團和台中銀行今年兩度對壘，混雙打成1：1平手，且比數都是5：4，鹿死誰手尚在未定之天。

 

去年包辦男、女天團兩項大獎的凱撒飯店隊，將由雷千瑩／林芝渝／呂岱凌捍衛女子天團榮銜，對手是例行賽冠軍協會青年隊陳以芹／蘇思敏／陽亞蓉，例行賽雙方兩度交鋒，是由協會青年隊以2：0（5：4、6：0）獲勝。

 

男子天團確定易主，今年將由協會青年隊許家豪／羅恩／陳致廷，和新竹愛山林鄧宇成／林子翔／韓勻謙大車拼，雙方曾交手兩次戰成1：1，上半季新竹愛山林隊6：2獲勝，下半季協會青年隊5：4反將一軍。

 

各項目「箭尊」產生後，25日將續在原地場展開五戰三勝制的「至尊盟主賽」G1，由例行賽冠軍協會青年隊，接受季後挑戰賽冠軍寒舍集團挑戰，決定今年至尊盟主寶座誰屬，G2至G5日期為11月14日、15日、21日和22日。

譚雅婷

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