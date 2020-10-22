PGA／澳洲名將史考特確診染疫 退美巡ZOZO錦標賽

2013年美國名人賽封王的澳洲高爾夫好手史考特（Adam Scott）今天確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後，退出美巡賽ZOZO錦標賽（Zozo Championship）。

法新社報導，40歲的史考特在上月美國公開賽並列38名後，原定於移師加州舉行的ZOZO錦標賽再度出場。如今確診後，依據衛生和安全規範，他必須展開隔離檢疫。

史考特透過聲明表示，這是個很難接受的消息，他真的很期待能於本週上場，現在他將把重心擺在恢復健康。

史考特希望能及時康復參加美國名人賽（U.S.Masters）。今年賽程因2019冠狀病毒疾病疫情影響，美國名人賽移至11月12日至15日舉行。