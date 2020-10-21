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網球／拚積分優先 約克維奇放棄巴黎名人賽衛冕
「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）確定參加今年的巴黎名人賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）則是選擇缺席，他表示參賽也無法獲得額外積分，因此選擇放棄衛冕，改參加去年沒有參賽的維亞納公開賽。
巴黎名人賽是ATP 1000分等級的大賽，小約去年打下金盃，今年ATP因新冠肺炎疫情改變積分計算方式，從52周內的最佳18站成績，改為2019年3月到2020年12月間的22個月成績都納入同場賽事最佳成績，小約就算今年巴黎名人賽不參賽，也不會失去任何積分。
「我無法增加任何積分，所以我不會去巴黎參賽，但我會去維亞納和倫敦。」小約接受貝爾格勒媒體訪問時宣布，「我可以在維亞納贏下最高500分積分，因為我去年沒去參賽，倫敦也有很多積分能拿。」
小約今年羅馬名人賽迎接生涯第36座名人賽冠軍，才剛超越納達爾的35座，獨居史上第一，不過今年放棄衛冕，讓納達爾有機會再追平紀錄，不過小約說名人賽紀錄並非目前自己的首要目標，「我的近期任務是獲得愈多積分，在下季開始前盡可能拉開和其他選手的距離。」
「球王」不諱言，他想締造登頂周數的紀錄，「我會盡一切力量讓目標實現，不管納達爾會不會去巴黎參賽都不會影響，因為一切是我自己掌握。」
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