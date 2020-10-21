高球／李旻抓鷹獵鳥 緯創賽領先群雌

總獎金6百萬的緯創女子公開賽今天在東華高爾夫俱樂部登場，旅美女將李旻勇擒1鷹5鳥，以66桿領先群雌；張靖翎以68桿暫列第2，吳佳晏、徐薇淩和業餘選手侯羽薔在內的6名選手以69桿並列第三位。

李旻在4個5桿洞一共賺得4桿，包括第17洞的「老鷹」，她表示整體鐵桿發揮不錯，18個洞都是標準桿上果嶺，加上和桿弟配合得宜，對果嶺的判讀準確，才能繳出今天成績。

李旻還謙虛說自己運氣不錯，17洞在果嶺邊直接切進洞抓鷹，另外因為開球時間早，受到風勢的影響較小，接下來的2天賽事將求穩定發揮。

張靖翎今天的鐵桿和短桿狀況不錯，製造了許多抓鳥的機會，並列第三的選手共有6位，職業、業餘選手各一半，其中「最強新人」吳佳晏第3洞和第4洞雖連續吞下柏忌，但隨即回穩，第5、7洞都抓下小鳥，第8洞正賺進「老鷹」，和陳思涵、徐薇淩及業餘的盧昕妤、侯羽薔和安禾佑並列第3。

這場比賽有不少父母親都下場擔任選手的桿弟，包括曾雅妮、程思嘉、劉嬿、林子麒和黃寅茙都是媽媽揹球袋：盧昕妤、張雅淳、周怡岑和吳曉玲則由爸爸幫忙，親子併肩作業成球場另個矚目焦點。

明天將進行第二輪比賽，主辦單位將取前50名（含同桿者）晉級第三天的決賽輪。