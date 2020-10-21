網球／蠻牛報到！巴黎名人賽拚紀錄

今年法網打下個人第13座紅土大滿貫的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），確定參加11月2日登場的巴黎名人賽，這也是今年最後一場千分等級的名人賽，挑戰追平紀錄的第36座名人賽冠軍。

納達爾和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）原本一起保有35座名人賽冠軍紀錄，小約法網前的羅馬名人賽登頂，目前以36冠獨居領先，室內硬地的巴黎名人賽成為今年納達爾追平小約的最後機會。

過去7度參賽，納達爾留下19勝5敗戰績，且至少都闖進8強，最佳成績是2007年的亞軍。

納達爾法網奪冠後，大滿貫數累積20座，追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）並列男網最多；今年納達爾戰績是22勝4敗，且在奪冠的墨西哥阿卡普科公開賽和法網都是以未失一盤之姿登頂。

今年巴黎名人賽總獎金428萬9970歐元，11月2日進行到8日，總獎金570萬美金的年終總決賽15日到22日接棒在倫敦登場。

納達爾和小約都已提前拿到年終總決賽只有8張的單打席位，今年美網奪冠的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）、希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）和德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）都提前拿到門票，只剩2張資格還沒確定。