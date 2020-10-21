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中華奧會辦國際體育事務職能工作坊 斜槓力跨界再優化

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國際體育事務職能工作坊連續3天在體育聯合辦公大樓禮堂舉行。圖／中華奧會提供
國際體育事務職能工作坊連續3天在體育聯合辦公大樓禮堂舉行。圖／中華奧會提供

為強化國內體育運動團體所屬職員的國際事務相關職能，教育部體育署委託中華奧林匹克委員會辦理「2020國際體育事務職能工作坊」，於今天起連續3天在體育聯合辦公大樓禮堂舉行，透過各領域專家學者教授專業技能與分享實務經驗，使國際體育事務工作者在業務執行上能更順遂，並從中獲得工作成就感，作為我國代表隊選手堅實的守護者。

今年首度由教育部體育署與中華奧會一同開辦職能工作坊，採取小班制教學模式，規劃出有別以往的國際體育事務課程，分別為英文寫作、口譯技巧、談判技巧、口語表達、涉外技巧與媒體公關等實用技能，並邀請達人級學者專家擔任講座，包括中華奧會顧問沈依婷、輔仁大學教授張梵、台北大學教授陳彥豪、世新大學教授劉文英及中華奧會顧問孫立群等，依序分享上述主題。

此外，為增加工作坊的深度與廣度，也增列許多實務經驗講座，如邀請國際體育事務人才培育計畫結訓學員方宜新與蔡宇喬、中華民國游泳與網球協會組長徐志昇與陳嘉琦及中華民國大專院校體育總會組長黃嘉汝等，分別講述自身支援賽會經驗、從事國際事務心得及爭取國際職務過程等。

最後，中華奧會副秘書長徐孝慈表示，一個永續經營的體育運動團體除必須擁有合適人才外，最重要的是要持續培育與留才，透過多元教育訓練，強化職員專業能力，提高工作效率，亦能夠讓職員經由培訓過程，認同該運動專項文化、凝聚向心力，形成統一且和諧的行政團隊。

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