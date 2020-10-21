時間出來了 FOX體育家族頻道明年元旦說再見

FOX體育台3頻道上月傳出年底前將撤出台灣的消息，當時官方表示確實有計劃終止在台灣地區的營運，今天正式宣布確切時間，FOX體育台今天、FOX體育二台及FOX體育三台將於2021年1月1日起僅限於在台灣地區終止營運。

美商迪士尼集團旗下FOX體育台共有3頻道，官方今天宣布，3台將於2021年1月1日起，僅限於在台灣地區終止營運，變動是根據公司在評估業務及營運後所作的決定。

過去FOX負責轉播的賽事紛紛由其他電視台接手，HBL由東森電視台取得轉播權，企業排球聯賽由ELEVEN SPORTS負責月底開打的第16年賽程。

FOX體育台表示，台灣區旗下的中文網站及社交媒體帳號，同樣於2021年1月1日起停止更新。