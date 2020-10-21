聽新聞
test
0:00 / 0:00
時間出來了 FOX體育家族頻道明年元旦說再見
FOX體育台3頻道上月傳出年底前將撤出台灣的消息，當時官方表示確實有計劃終止在台灣地區的營運，今天正式宣布確切時間，FOX體育台今天、FOX體育二台及FOX體育三台將於2021年1月1日起僅限於在台灣地區終止營運。
美商迪士尼集團旗下FOX體育台共有3頻道，官方今天宣布，3台將於2021年1月1日起，僅限於在台灣地區終止營運，變動是根據公司在評估業務及營運後所作的決定。
過去FOX負責轉播的賽事紛紛由其他電視台接手，HBL由東森電視台取得轉播權，企業排球聯賽由ELEVEN SPORTS負責月底開打的第16年賽程。
FOX體育台表示，台灣區旗下的中文網站及社交媒體帳號，同樣於2021年1月1日起停止更新。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言