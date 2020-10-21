全民運／嘉市代表隊已奪5金 太極、健美、沙灘角力都入袋
109年全民運動會在花蓮舉行，嘉義市代表對從14日至昨天，已拿下5金3銀2銅，市府教育處長林立生指出，許多選手上屆未獲佳績，這次勇奪金牌，代表隊士氣高昂，教練和選手們都磨拳擦掌、躍躍欲試，相信到賽程結束都還有奪金機會。
林立生表示，代表隊18日先由徐秉弘在男子組太極拳套路99式首金入袋，徐曾在107年全民運動會中獲第三名，今年再次挑戰自我，再創佳績，陳彥凱獲得沙灘角力男子組第四級冠軍，陳在上屆全民運中獲得第二名佳績，這次更上一層樓。
另外本次全民運新增健美項目，黃文新就獲得健美男子形體第四級冠軍。林宇鴻獲得沙灘角力男子組第三級冠軍，一雪上屆未獲獎陰霾，為自己的運動生涯中再創高峰，也幫嘉義市代表隊奪得勝利。
教育處表示，在競速溜冰賽項中，陳昱錡及陳貝怡各勇奪男子組、女子組亞軍，李淑慧及李婷芳在賽程中相互協助，於木球女子組桿數雙人賽中獲得亞軍。
另吳金福於賽程中不慎脖子扭傷，但是仍堅持奮戰到最後一刻，獲得沙灘角力第一級第三名，健美賽項的黃暐茗也獲得男子形體第三級選手第三名的佳績、黃振益獲得男子組太極拳套路37式第四名。
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