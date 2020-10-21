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PGA／ZOZO錦標賽 老虎伍茲拚破紀錄生涯第83冠

中央社 / 洛杉磯20日綜合外電報導
老虎伍茲在休息5週後重回球場，將在ZOZO錦標賽力拚衛冕和他破紀錄的生涯第83座PGA巡迴賽冠軍。 美聯社
老虎伍茲在休息5週後重回球場，將在ZOZO錦標賽力拚衛冕和他破紀錄的生涯第83座PGA巡迴賽冠軍。 美聯社

美國高爾夫名將老虎伍茲在休息5週後重回球場，將在ZOZO錦標賽力拚衛冕和他破紀錄的生涯第83座PGA巡迴賽冠軍。

1年前在日本舉辦的ZOZO錦標賽（Zozo Championship），老虎伍茲（Tiger Woods）拿下他生涯第82座PGA巡迴賽（PGA Tour）冠軍，其中包括15座大賽冠軍，追平美國已故傳奇球星史尼德（Sam Snead）生涯82冠的紀錄。

但自從拿下具里程碑意義的第82座冠軍後，12個月以來，老虎伍茲想超越史尼德的紀錄，卻頻頻陷入掙扎，有部分原因是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，限制了他的參賽機會。

44歲的前世界球王老虎伍茲，一個多月前在紐約進行的美國公開賽（US Open），於次輪打出高於標準桿7桿的77桿，最終遭淘汰，之後都沒有再出賽。

今年賽事改在美國加州進行，這對老虎伍茲來說是個好消息。

因為老虎伍茲於2000年到2013年間，曾在同一個球場主辦英雄世界挑戰賽（Hero World Challeng），在那項賽事中，曾5次拿下冠軍。

伍茲 老虎

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