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全民運／台東已6金13銀8銅入袋 暫居第11名

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
109年全民運動會正在花蓮縣舉行，台東縣從17日至今天上午已6金13銀8銅共27面獎牌入袋。圖／台東縣教育處提供
109年全民運動會正在花蓮縣舉行，台東縣從17日至今天上午已6金13銀8銅共27面獎牌入袋。圖／台東縣教育處提供

109年全民運動會正在花蓮縣舉行，從17日至今天上午9點前，台東縣代表隊已6金13銀8銅共27面獎牌入袋，成績超越上屆的4金，總獎牌數暫居全國22縣市中的第11名。

縣府教育處表示，台東縣代表隊獲得6金13銀8銅，得獎選手有金牌：男子摔角第1級黃立帆、男子摔角第2級黃治凱、男子太極拳推手第七量級伍校樟、女子柔術對打78公斤級楊憲慈、女子柔術格鬥70公斤張思慈、女子沙灘角力第4級王芷萱。

銀牌：男子健力59公斤級王俊淋、男子沙灘角力第1級羅志祥、女子摔角第2級徐琬筑、女子柔術寢技52公斤級莊琇茹、女子健美比基尼組第2級侯妤慈、女子滾球雙人團體賽、男子太極拳推手第6量級李傑驊、女子柔術對打57公斤級楊宇潔、女子柔術對打63公斤袁佩君、男子摔角第8級張巍逞、女子摔角第7級郭庭芸、男子摔角第9級林聖凱、男子柔術格鬥85公斤王金暐靖。

銅牌：公開組龍舟100公尺直道競速、公開組龍舟200公尺直道競速、女子沙灘角力第5級王惠薰、女子摔角第6級張思慈選手、女子太極拳推手第4級溫王佳心、女子摔角第6級張思慈、男子健力74公斤級林晧維、女子沙灘角力第3級胡慧馨。

109年全民運動會正在花蓮縣舉行，台東縣從17日至今天上午已6金13銀8銅共27面獎牌入袋。圖／台東縣教育處提供
109年全民運動會正在花蓮縣舉行，台東縣從17日至今天上午已6金13銀8銅共27面獎牌入袋。圖／台東縣教育處提供
109年全民運動會正在花蓮縣舉行，台東縣從17日至今天上午已6金13銀8銅共27面獎牌入袋。圖／台東縣教育處提供
109年全民運動會正在花蓮縣舉行，台東縣從17日至今天上午已6金13銀8銅共27面獎牌入袋。圖／台東縣教育處提供

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