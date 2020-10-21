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減重意外踏上健美路 蔡梅芳奪全民運比基尼第一

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市全民運代表隊選手蔡梅芳（右四）奪女子健美比基尼組第1級金牌。圖／台南市教育局提供
台南市全民運代表隊選手蔡梅芳（右四）奪女子健美比基尼組第1級金牌。圖／台南市教育局提供

台南市參加全民運動會陸續傳出佳績，滑輪溜冰已拿下1金3銀4銅、民俗體育跳繩1金1銀，蔡梅芳奪女子健美比基尼組第1級金牌；男子組國術北拳何宗泓、男子組水上救生12.5公尺拋繩救生陳壬薰各奪下銀牌。統計到昨天已拿下9金13銀13銅。

台南市體育處表示，獲得女子健美比基尼組第一級金牌的蔡梅芳，從小熱愛運動，偶然間到健力委員會運動，開啟與健力接觸之路。後來因要進行體重減重減脂，意外踏上健美女子比基尼比賽之途，期間曾接受國家級健美選手蘇正吉、鞏昱昭、李佾明、侯妤慈、劉福德等人指導；繼而在國內重要賽事展露頭角，曾榮獲總統盃及大專盃冠軍。

台南市健美委員會總幹事葉聰信表示，蔡梅芳憑藉身材比例架構佳，肌肉緊實有緻及自信陽光笑容脫穎而出。蔡梅芳說，入選集訓以來感謝市府及體育總會的全力協助，讓選手備賽無後顧之憂，也會持續努力，希望在各項賽事中為台南爭光。

另台南市代表隊健力國手吳宜衡也在男子健力74公斤量級再拿下銀牌，更以320.5公斤突破全國紀錄 (原紀錄318公斤)及大會紀錄 (原紀錄313.5公斤)。

吳宜衡表示，參加健力比賽雖只約3年，但是從大學時代就開始接觸重量訓練，後來轉向健力運動發展。訓練期間最大的樂趣是能跟志同道和的夥伴以一起為目標努力。這次在挑戰74公斤級硬舉項目時，只有想著扛起的不只是重量，還包括個人榮耀與團隊精神，果然一舉成功，突破大會與全國紀錄。

另代表隊在太極拳推手項目也奪得2金、3銀、2銅成績，男子組第3級楊承勳、第6級黃啟華勇奪2面金牌。男子組第7級黃文和、第1級李致穎以及女子組第2級黃涵怡等摘得銀牌。

楊承勳表示，自己從小頑皮，有次因緣際會拿到了太極拳推手招生表，沒想到一練就愛上這項運動，並培養出靜心專注的定力，改變一生。他感謝教練林炎秋的一路指導與陪伴，付出的精神與時間是無法用簡單的言語來形容，一同締造全民運動會六連霸的紀錄，「往後更不能鬆懈，希望持續創造台南市梅花武館最高榮譽。」

滑輪溜冰

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