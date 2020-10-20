馬拉松／台南古都半馬1.5萬人參賽 防疫措施佳

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際半程馬拉松，賽事原訂於3日1日辦理，因受新冠病毒肺炎疫情影響延期至本月18日辦理，但吸引1萬5千名跑者熱情參賽。

今年賽事共分為半程馬拉松組、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）三個組別，其中半馬組第一名獎金調高至5萬元，更新增了國內排名獎金，吸引許多國內菁英好手前來挑戰，包含NIKE FAST42 選手、國手匯贊助選手、109全國運動會馬拉松項目各縣市代表隊選手及蘇志濱間歇團教練及選手、國內女子超馬紀錄保持人、女子半馬紀錄保持人、世大運及奧運國手等等，競爭十分激烈。

男子半馬組賽事由馬拉西亞籍台灣女婿陳洪龍以一秒之差奪冠，緊接在後的則是台南在地馬拉松好手吳睿恩及林秋杰，女子半馬賽事則是由我國女子半馬紀錄保持人謝千鶴拔得頭籌，緊接在後則是2017世大運國手張芷瑄及2019金門馬拉松半馬冠軍蘇鳳婷。10公里男女組則是由路跑界的神鵰俠侶游雅君及古建宏奪得第一名。

台南市長黃偉哲表示，感謝所有選手配合共同防疫，依循主辦單位設置三個出入口實施體溫量測及配戴口罩，讓我們看到了選手們相當自律的高水準表現。黃偉哲也特別感謝台灣港務股份有限公司、台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及所有台南市民的共同支持，才能夠成就這場城市馬拉松活動。

賽事當天除了半馬組17.5公里處的美食大道，提供蜜滷全雞、德國豬腳、安平蝦餅、紅豆薏仁、虱目魚丸、多項蜂蜜滷味、台灣馬卡龍等多樣台南名產小吃美食外，回到主會場還有半馬組及路跑組限定的迷客夏冰涼牛奶，為跑者補充滿滿能量。

台南市體育處表示，為響應環保，除了賽道沿途設有水站，選手可自備環保杯飲水，會場今年特別設置了ECOCO智慧回收機，鼓勵民眾將賽事常見的水瓶回收換購物金，共同維護環境清潔。