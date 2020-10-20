網球／球后新任務 芭蒂澳式足球擔重任

因新冠肺炎疫情「封拍」的澳洲球后芭蒂（Ashleigh Barty），身影從網球場跨足澳式足球場，若是周末登場的總決賽里奇蒙老虎隊登頂，身為老虎「鐵粉」的芭蒂將代表受獎。

里奇蒙位於昆士蘭州西部，芭蒂正是來自昆士蘭，這個月老虎兩場決賽都可看到她身影；若是老虎周末可以4年來第3度獲得冠軍旗，她將繼2017年的澳式足球退役名將理查森（Matthew Richardson）、2019年的老虎傳奇球星哈菲（Tom Hafey）遺孀莫琳（Maureen Hafey），將冠軍盃交到老虎教練哈德威克（Damien Hardwick）和隊長科欽（Trent Cotchin）手中。

若是老虎對手吉朗貓咪隊奪冠，貓咪前隊長南凱維斯（Ian Nankervis）將代表展示冠軍盃。

芭蒂透露，當老虎總經理歐尼爾（Peggy O'Neal）詢問是否願意擔此重任，她又驚又喜，「我知道通常還有很多里奇蒙的人士能擔任這任務，有鑑於此，我非常感激有這樣的機會。」她也預祝支持的隊伍獲得最後勝利，讓她能一同慶賀。

去年法網打下女單金盃的芭蒂，2018年美網也收穫女雙金盃，目前累積有8座WTA單打冠軍和10座雙打頭銜，不過新冠肺炎疫情爆發後她考量疫情，法網和美網都沒參賽，將重心放在明年初的澳網。