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全民運／台中市42金39銀35銅 連3日居第一
109年全民運動會賽會進行到倒數3天的賽程，台中市代表隊今日蹼泳場上破聲連連，蹼泳50公尺屏氣潛泳陳俞蓉以00:16.71破大會紀錄丶也破全國紀錄。蹼泳200公尺水面蹼泳李如羿破大會紀錄，目前累積8項破大會丶3項創大會紀錄及6項破全國紀錄。
另拔河為台中市再添2金，男子組拔河室外賽640公斤級四連霸及680公斤級五連霸，最吸睛。
男子組摔角第四級紀詠翔奪下摔角首金，混合組運動舞蹈標準舞團體對抗賽以73.083分順利摘金。
台中市運動局表示，截至10月20日下午7點為止，台中市代表隊奪42金39銀35銅之佳績，遙遙領先其他縣市，暫居第一。
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