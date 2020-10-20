高球／意外催生緯創公開賽 旅外好手到齊搶金盃

新冠肺炎疫情爆發後，女子台巡賽TLPGA一共舉辦3場公開賽、1場未來賽以及2場傳承賽，原本9月和10月賽程輪空，但有緯創挺身而出，到23日將東華高爾夫俱樂部舉辦總獎金6百萬元的「緯創女子公開賽」，成疫情後獎金最高的TLPGA賽事。

緯創女子公開賽今天舉行賽前記者會，旅美好手徐薇淩代表選手上台致詞，她感謝緯創長期以來的支持，在疫情時期為TLPGA舉辦一場公開賽，好比天氣變冷之際，為選手送上一碗熱湯，心裡十分溫暖；她也感謝東華球場舉辦多場賽事支持台灣高爾夫，提供選手最優質的競技舞台。

今天剛好也是徐薇淩26歲生日，她開心說要分享好運給所有人，祝福比賽順利圓滿。

緯創女子公開賽共有90位選手參賽，包括63位職業選手和27位業餘，包括本土球星吳佳晏、劉嬿、謝瑀玲，旅美的徐薇淩、程思嘉、李旻和曾雅妮，旅日的姚宣榆，業餘好手侯羽薔、侯羽桑、安禾佑和張雅淳，囊括國內一流好手，3輪的賽事都開放觀眾免費入場觀賽。

緯創資通董事長林憲銘表示，舉辦這一場比賽其實是「意外」，因緯創一直是老爺公開賽的協力贊助商，今年老爺公開賽停辦，在許多條件配合下，才誕生緯創女子公開賽；林憲銘也提到，今年的台巡賽沒有外籍選手，但強度和水準反而向上提升，他希望未來的總獎金可以逐步提升至1千萬元。