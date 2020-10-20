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登山王挑戰／外籍選手減少 彭源堂、黃文忠放眼頒獎台

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
邁入第九屆的台灣KOM自行車登山王挑戰將於23日在花蓮七星潭鳴槍。記者劉肇育／攝影
邁入第九屆的台灣KOM自行車登山王挑戰將於23日在花蓮七星潭鳴槍。記者劉肇育／攝影

邁入第九年的台灣KOM自行車登山王挑戰，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，導致海外選手減少，但仍有包括我國選手在內共22的國家地區，共計425位選手參賽，我國包括黃文忠、彭源堂皆表示，在外國選手競爭變小的情況下，期望能將冠軍留在台灣。

由海拔0公尺的花蓮七星潭出發，一路經過太魯閣高山峽谷、碧綠神木，直達台灣公路最高點、海拔3274公尺合歡山武嶺的KOM登山王挑戰，將於23日上午6點鳴槍。

儘管今年受到疫情影響，讓海外參賽者大幅減低不少，但仍有不少國內好手以及在台灣的外籍選手報名參賽，其中包括了六月剛拿下陽明山登山王挑戰冠軍，擁有友保加利亞與加拿大雙重國籍的特倫切維（Christian Trenchev），他平時就會與台灣女婿，過去曾3度拿下總冠軍的丹麥艾伯森（John Ebsen）一同練車，放眼今年KOM總冠軍。

而國內選手部分，曾在2018年拿下國內冠軍的彭源堂，七月份在2020夏季挑戰奪冠的黃文忠都將參賽，兩人今年在受到疫情影響導致國外賽事都無法參加的情況下，這次KOM可說是做足準備，希望能將冠軍留在台灣。

其中僅缺席過一屆KOM賽事的黃文忠指出，長爬坡本來就是他的優勢，加上今年無法出國參賽，從年初就開始為KOM做準備，整體狀態上比過去幾年更好，「尤其今年少了很多國外車手，希望我總排名與國內排名都能站上頒獎台。」

而彭源堂上周因為腸胃炎導致身形消瘦不少，不過他透露目前已經恢復到7至8成，「每年KOM賽況都會不太一樣，包括來台參賽的外籍選手水平也都不同，今年可能會是一個比較和平的狀況，並在最後10公里的爬坡決勝負，我也會盡力贏得比賽。」

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