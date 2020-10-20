全民運水上救生競賽 多項成績破紀錄

全民運動會舉行水上救生項目競賽，依照最新的國際水上救生競賽規則，有障礙游泳、帶假人、混合救生、穿蛙鞋帶假人、穿蛙鞋救援浮標帶假人、超級救生等個人賽及接力團體項目。多人多項破大會及全國紀錄，其中100公尺帶假人決賽僅48秒打破紀錄，贏得眾人的掌聲。

這次賽事項目皆為水上救生重要的技能，水上救生裁判長朱文正表示，水上救生是游泳比賽中具備高級游泳技巧的比賽，每年都會派隊參加水上救生世界錦標賽及世界運動大會，這個項目的選手來源都是游泳選手，但是水上救生除游泳技巧外，還須具備救生器材使用、拖帶溺者技巧，都要花時間練習與準備。

昨天水上救生項目，分別有台中市何品莉在女子組100公尺穿蛙鞋帶假人決賽，以55秒破大會紀錄，台中市葉亞書、高雄市林建龍在男子組100公尺穿蛙鞋帶假人決賽分別以48秒、49秒大會及全國紀錄，屏東縣陳暉在男子組200公尺超級救生決賽以2分20秒的成績刷新大會及全國紀錄。

在18日共有9項12人破大會及全國紀錄、1項4人創大會及全國紀錄。其中高雄市徐安是台科大工業管理系4年級學生，個人在50公尺帶假人的預賽與決賽、4x50公尺障礙游泳接力決賽三次破大會及全國紀錄。

代表台中市出賽的王星皓目前為台灣體育運動大學競技系學生，是400公尺自由式、200公尺混合式、400公尺混合式全國紀錄保持人，在水上救生項目也分別在200公尺障礙游泳預賽及決賽刷新大會及全國紀錄。

水上救生男子組績優錦標獎第1名為台中市，高雄市、彰化縣分獲2、3名；水上救生女子組績優錦標獎新北市第1名，台中市及高雄市獲得2、3名的佳績。