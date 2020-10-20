選手出國拚奧運積分 張少熙：專案協助
全球新冠肺炎疫情嚴峻，體育署長張少熙今天表示，對於有意出國爭取奧運積分或參加資格賽的選手，除了採取專案協助外，防疫也會是最高準則。
東京奧運延期一年，面對新冠肺炎疫情持續延燒，張少熙昨天在立法院備詢時指出，除非主辦國日本停辦，否則一定會參加，表達全力備戰奧運的決心。
近期國際運動賽事陸續重啟，除了台灣羽球一哥周天成剛參加完丹麥羽球公開賽賽事外，台灣桌球好手林昀儒、鄭怡靜、莊智淵、陳思羽也已報名11月在中國舉行的世界盃。
面對後續選手提出申請出國訓練或參賽的標準，張少熙今天出席全國大專校院運動會記者會時強調，防疫將是最高準則，選手提出申請後，會再評估。他以「台灣蝶王」王冠閎為例，無論是出國前防疫準備、國外轉機以及返台後檢疫，都已安排妥當，未來其他選手若想爭取奧運積分或參與資格賽，體育署將專案協助。
18歲的王冠閎儘管已取得200公尺蝶式奧運門票，但勇於挑戰的他，接受國際游泳聯盟（ISL）卡利神鷹隊（Cali Condors）邀約，在家人簽署切結書後，體育署也放行讓他前往匈牙利參加ISL賽事，並在擅長的200公尺蝶式項目，繳出1分50秒79的成績，雙破全國和世界青年紀錄。
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