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全大運／50周年月底開戰 東奧國手添亮點

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
109年全大運今天舉行倒數10天記者會。記者曾思儒／攝影
109年全大運今天舉行倒數10天記者會。記者曾思儒／攝影

受新冠肺炎疫情影響，原定5月舉行的109年全大運延期到10月31日開戰，教育部常務次長林騰蛟、體育署署長張少熙、國立高雄大學代理校長莊寳鵰在倒數10天的今天一同啟動「倒數彩球」，同時邀請各界共襄盛舉為選手加油打氣。

今年全大運適逢50周年，且是東道主高雄大學建校20周年，代理校長莊寳鵰認為在疫情下辦理壓力雖大，但對學校意義非凡，「這是高雄大學20周年以來最大的全國活動，全校總動員，雖然辛苦、壓力大，但絕對值得！」

109全大運以「競Fun美力、雄Go精彩」為標語，正式賽事將於2020年10月31日至11月4日進行，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、角力、木球、競技啦啦隊共18種種類，賽程分布在路竹等12個行政區，高雄大學盼讓近萬名選手、民眾觀賽之餘，也能走訪領略高雄之美。

教育部常次林騰蛟提到，台灣防疫有成下能順利迎接全大運，讓147所報名學校的運動員同場競技，包括取得東奧資格的國手王星皓、李智凱、唐嘉鴻、呂紹全和4名拳撃女將都將與會，賽事精彩可期。

國立高雄大學代理校長莊寳鵰致詞。記者曾思儒／攝影
國立高雄大學代理校長莊寳鵰致詞。記者曾思儒／攝影

唐嘉鴻 田徑 舉重

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