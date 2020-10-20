賽事心得／單車輪霸西濱初體驗

時間 : 2020年10月18日

第一次參加單車輪霸西濱的活動，昨天氣象預報北部受東北季風的影響，降雨機會很大，其實昨天就已有心裡準備，但心想老天爺應該會眷顧我們給個有風無雨的好天氣。今天一早5點多起床時，看到外面的地是乾的，心裡為之一振，趕緊換好車衣就騎車往今天的台北主場會場--八里廖添丁廟旁的「訊塘廣場」前進。6點半開始大家便陸續出發，由於南下順風，所以騎起來相對輕鬆許多，但一想到從新竹回程時會遇上大逆風，心裡就高興不起來。

一路順風南下，只花了70分鐘就騎到了桃科補給站，吃了餐包休息片刻補足了水後，就往今天的折返點--新竹新豐紅毛港休憩區前進。不一會兒功夫就來到了紅毛港休憩區，一看碼表總共花了不到2小時就騎了55公里，在紅毛港休憩區拍張合照休息一下就趕緊往北回程。新竹天氣陽光普照，但風超級強，所以可以想見的一路都要逆風而行，原本南下車速都來到每小時30幾公里，回程馬上降到10幾公里，一路北上努力的往前騎，沿路都有看到一些車友騎累了或腳抽筋了而停在路邊休息，也有車友因為輪子破胎而在路旁更換內胎。回程的半路上同學也遇到破胎，還好我隨身有帶工具及內胎，所以馬上派上用場，協助同學更換內胎後就繼續上路，雖然逆風強勁騎起來很辛苦，但這就像人生，當遇到逆境時，只要你不放棄，勇敢去面對它，我相信都能迎刃而解的，經過不斷地踩踏，也終於在時間內回到了主會場，完成了首次的輪霸西濱挑戰。

一早05:40天還沒亮就從蘆洲家裡出發，準備騎到今天賽事的台北主場地--八里廖添丁廟旁的訊塘廣場集結。

06:10 來到廖添丁廟前與同學們會合

一早就有好多來自各地的車友齊聚在這裡，準備參加第十屆輪霸西濱的賽事。

出發前同學們先一起拍張照留念一下

06:30 時間一到參加100K的人員，就開始通過感應門陸續的出發。

07:00經過竹圍漁港美麗的紅色拱橋。

騎在西濱大園路段看到一整排巨大的風車。

觀音路段的風車

騎了35K來到桃科補給站，休息片刻補充一下能量

來到新屋路段，繼續往今天的折返點--新竹新豐'紅毛港休憩區'前進

新屋路段美麗的海岸

看到了折返點--'紅毛港休憩區'的指標，表示已經快到了

池和宮前美麗的池塘

騎了2個小時，來到了折返點--新竹新豐'紅毛港休憩區'的池和宮

在池和宮前同學們先拍照留影一下

回程指標，終點還有55公里

回程新屋段路旁一片綠油油的稻田

回程在新屋路段，同學剛好遇到破胎，我隨身攜帶的工具及備胎剛好及時發揮作用。

回程經過擁有峇里島風情的'莫內咖啡'

沿途看到不少騎胖胎的車友

因為超級逆風的影響，回程騎了快5個小時終於回到了終點

來到證書列印區，接受美麗的Showgirl獻上完賽獎牌

第十屆輪霸西濱完賽獎牌

同學們來舞台前和美麗的長腿Showgirl一起合影

辛苦騎了一天的車，就是等待這一刻的榮耀

和同學們一起拍照留影

尋寶網的追焦照

單車輪霸西濱初體驗騎乘紀錄

https://www.relive.cc/view/vPv4Mo3KnRO

單車輪霸西濱初體驗影片連結