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桌球世界盃／11月點燃戰火 4台將出征

中央社 / 台北19日電

桌球男、女子世界盃11月將在中國山東省點燃戰火，台灣好手林昀儒鄭怡靜、莊智淵、陳思羽都將參賽，其中林昀儒、鄭怡靜在世界盃賽事後，將征戰年終總決賽。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐，桌球世界巡迴賽自3月卡達公開賽後停擺，國際桌球總會（ITTF）近期敲定賽事重啟，其中桌球女子世界盃將於11月8日至10日中國山東省威海登場，男子世界盃11月13日至15日也將於同一地點舉行，年終總決賽緊接著11月19日至22日在河南鄭州開打。

體育署競技運動組長洪志昌表示，林昀儒、鄭怡靜、莊智淵、陳思羽都將參加世界盃賽事，而屆時除了須附上72小時內核酸檢測陰性報告外，還得先飛往上海待3天，為了安全起見，主辦單位後續將安排小型車輛接駁至威海賽區。

洪志昌指出，林昀儒、鄭怡靜規劃在中國將參加3項賽事，待世界盃結束後，將轉戰年終總決賽，後續再轉往澳門參賽，返台後也已安排在宜蘭防疫旅館隔離。

莊智淵、陳思羽打完世界盃後的行程，可能將視是否遞補上年終總決賽而定，洪志昌表示，若無緣年終賽，兩人考慮參加日本T聯賽後再返台。

林昀儒 桌球 鄭怡靜

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