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美力生活節 體育主播、歌手月底同飆汗
「女力」當道，首度舉辦的「BEAUTY HEROES美力生活節」月底登場，包括FOX體育台主播秦于婷和入圍金曲獎最佳演唱組合獎主唱「小球（莊鵑瑛）」都將在主題運動派對現身，展現最「美力」的自己。
秦于婷上月已提前體驗過美力生活節結合瑜伽、肌力訓練、舞蹈的爆汗課程，她笑說：「邀請各位姊姊妹妹，一起來玩超棒棒的運動體驗！」號召女孩們10月31日松菸大集合，展現自我價值。
三種運動都有優異師資領銜，瑜珈部分由Lesley老師喚醒每個女孩的美力因子，Danny老師帶領肌力訓練，舞蹈由「台灣首席LOCKING女舞者」Dimple小慧老師酷辣登場，舉手投足間都充滿力量與魅力，讓妳充滿能量成為更好的自己。
主辦單位今天另宣布壓軸場的明星來賓，除有雙人組合棉花糖樂團，入圍金曲獎最佳演唱組合獎主唱「小球」將擔任壓軸場演唱嘉賓。
上個月剛舉辦完專場演唱會的「小球」表示，平常總是行程滿滿，很少有機會參與大型運動派對，期待見到每一位透過運動，為自己努力的女孩，活動當天將透過歌聲鼓勵女孩，持續消耗卡路里，隨著歌曲節奏把氣氛炒熱到最嗨，和大家一起享受運動的快樂。
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