網球／墨瑞傷不停 退出科隆賽

髖部傷勢成「英國希望」墨瑞（Andy Murray）近年的痛，開刀復健後仍沒根除問題，本周科隆公開賽第2站又因可能是髖部造成的左側腰大肌肌腱炎，確定退出籤表。

墨瑞去年就動了髖關節手，但超過一年半後身體狀況對球場表現仍造影響，墨瑞上周就曾提到，自己移動方式手術後已做了改變。

上月底開戰的法網，墨瑞就曾傳出肌腱炎問題，但他透露，其實早在美網就受傷，這周狀況仍沒完全解決，他今天透過影片報告退賽決定，「我試著在訓練和比賽時與之共處，不幸的是在我這的第一場比賽傷又爆發，今天打了幾球後，我決定現在不是繼續打下去的時候。」

科隆連2周迎接ATP賽事，墨瑞上周第一站首輪出局，首站冠軍由德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）奪下。

儘管本周確定休兵，墨瑞本季還沒畫下休止符，維也納公開賽可能繼續缺席的他，目前仍可能參加巴黎名人賽。