聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／墨瑞傷不停 退出科隆賽
髖部傷勢成「英國希望」墨瑞（Andy Murray）近年的痛，開刀復健後仍沒根除問題，本周科隆公開賽第2站又因可能是髖部造成的左側腰大肌肌腱炎，確定退出籤表。
墨瑞去年就動了髖關節手，但超過一年半後身體狀況對球場表現仍造影響，墨瑞上周就曾提到，自己移動方式手術後已做了改變。
上月底開戰的法網，墨瑞就曾傳出肌腱炎問題，但他透露，其實早在美網就受傷，這周狀況仍沒完全解決，他今天透過影片報告退賽決定，「我試著在訓練和比賽時與之共處，不幸的是在我這的第一場比賽傷又爆發，今天打了幾球後，我決定現在不是繼續打下去的時候。」
科隆連2周迎接ATP賽事，墨瑞上周第一站首輪出局，首站冠軍由德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）奪下。
儘管本周確定休兵，墨瑞本季還沒畫下休止符，維也納公開賽可能繼續缺席的他，目前仍可能參加巴黎名人賽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言