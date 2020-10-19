企排／第16季月底開戰 ELEVEN SPORTS獨家轉播

企業甲級男女排球聯賽今年邁入第16個年頭，新賽季將於10月31日開戰，新一季轉播將由ELEVEN SPORTS接手，成為企業排球聯賽「ONE AND ONLY獨一無二」的獨家官方多媒體合作夥伴，從例行賽、全明星賽到挑戰賽冠軍戰都包辦。

ELEVEN SPORTS表示，不僅有線電視及中華電信MOD會帶來企排聯賽全台獨家且專業的轉播服務，官方APP及相關社群平台也是收看賽事平台，ELEVEN SPORTS也將製作專屬節目「排球Ｅ週報」，讓觀眾可以隨時掌握球星跟賽事的最新動態，並透過趣味專題內容更清楚認識企業排球聯賽。

中華排球協會在2004年開始舉辦企業排球聯賽，本季聯賽主題為「ONE AND ONLY獨一無二」，有別於單純轉播賽事，ELEVEN體育家族積極與企排溝通，從雙方LOGO的結合、轉播、宣傳、節目規劃、主題包裝等，要讓媒體價值最大化。

ELEVEN SPORTS台灣區總經理孫至誠對合作感到非常期待，他說：「企業排球聯賽是台灣頂級的排球聯賽，ELEVEN作為官方媒體合作夥伴，雙邊更緊密的合作來創造媒體價值及商業價值極大化。優質賽事內容加上強大的媒體廣宣，才能達成雙方合作的最終目的。同時，期望藉此來創新一個新的合作模式，讓產業進化、擴大市場並成就雙贏局面。」

今年企排更首度引進「鷹眼挑戰系統」，提升賽事強度及增添話題性；今年女排一共有6位外籍選手，為女排賽事球技跟抗壓性提升層級。