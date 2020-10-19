聽新聞
test
0:00 / 0:00
科技幫忙 兩岸運動醫學研討會順利落幕
中華奧會主辦的「2020 年兩岸運動醫學研討會」今天於台北凱撒大飯店登場，由中華奧會副主席、醫學委員會主任委員張煥禎主持開幕儀式，現場出席人員包括中華奧會秘書長李玉芳及3位醫師，以及報名參加的多位運醫、運動防護、保健等相關從業人員，超過80位專業人員與會，並經由視訊與中國大陸3位運醫專家進行交流討論與經驗分享。
中華奧會表示，近年來我國體育人才在國際舞台上表現亮眼，背後需要具備運動醫學專業知識的醫療團隊作為選手們最強的後盾，在教育部體育署的指導下，由中華奧會主辦本次兩岸運動醫學研討會，期能讓兩岸體育交流不中斷，提昇我運動員在運動場上之表現。
研討會主題「運動科學訓練及運動傷害防治的新理念與新技術」，由張煥禎主持開場，對岸由中國大陸奧會醫學與反興奮劑委員會總幹事謝敏豪代表開幕致詞，緊接著中國大陸運動醫學研究所副所長詹暉、聯新國際醫院運動醫學中心主任暨中華奧會醫學委員會委員林頌凱、中國大陸運動醫學研究所主任醫師宋為平、長庚體系運動醫學委員會副主席暨台灣運動醫學學會理事長林瀛洲、中國大陸運動醫學研究所主任醫師周敬濱、高雄醫學大學骨科部運動醫學科主任周伯禧等醫師雙方進行交流研討。
研討會分別發表運動員運動中損傷、醫護保障、傷後恢復訓練、運動醫學網絡、十字韌帶重建手術等講題，希望透過分享運科訓練之實務運行，達到提昇我國運動員運動成績的目標。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言