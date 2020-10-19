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聖彼得堡網賽／拿納達爾當目標 俄好手地主封王

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
羅布雷夫。法新社
羅布雷夫。法新社

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）上周迎接生涯第13座法網金盃，驚人成就和獨有的個人特質成22歲俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）追尋方向，剛打下聖彼得堡公開賽金盃的他形容「蠻牛」打下不可置信的成績，尤其心理狀態的穩定性，對自己有很大啟發。

羅布雷夫剛以7：6（7：5）、6：4擊敗克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric），為地主球迷留下聖彼得堡冠軍，本季第4冠到手追平塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），今年34勝7敗成績也僅次於小約的37勝2敗。

明天將滿23歲的羅布雷夫強調，仍想持續進步，納達爾就是自己向前的一個方向。

「我無法想像，我甚至無法討論到大滿貫，他（納達爾）的成就真是不可思議，心理狀態在職業生涯能維持那麼強壯，我不懂這怎麼可能。」羅布雷夫解釋，就算「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和約克維奇，有時仍會在比賽中展現出失望情緒，但納達爾不同，不管感覺好或壞，「最後他總會找到贏球方式。」

羅布雷夫還說，就算納達爾是落敗一方，他都會把對手逼到最後一刻，「我不知道他為何整個職業生涯心裡都能那麼強壯。」他從「蠻牛」身上學習到，就算未必當天是最佳狀態，都能找到獲勝方式。

上周才首度擠身世界排名前10的羅布雷夫，2020年是生涯最成功賽季，憑藉聖彼得堡冠軍，他本周排名又上升2名，前途一片光明。

納達爾 約克維奇 Roger Federer

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