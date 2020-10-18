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羽球／小戴打羽球年終賽 懸念在亞洲賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

丹麥公開賽在疫情下落幕，我國「一哥」周天成雖無緣決賽但打到4強，為改期到明年的世界巡迴賽總決賽再添積分，「世界球后」戴資穎是否挑戰個人第3座年終大賽金盃，仍要視疫情狀況。

世界羽球總會（BWF）丹麥公開賽前剛頒布最新的世界排名規定和取得世界巡迴賽總決賽的方式，丹麥賽和明年初兩場亞洲公開賽都列入總決賽積分，但想參加總決賽的球員必須連續兩站亞洲公開賽都與會，才具備總決賽參加資格。

世界巡迴賽總決賽原本11月舉行，受新冠肺炎疫情影響延遲到明年1月，和增加的兩站亞洲公開賽和世界巡迴賽總決賽都將於泰國舉行，第一站亞洲公開賽明年1月12到17日舉行，第二站緊接著19到24日登場，27到31日就是年終總決賽。

小戴去年挑戰個人第3座世界巡迴賽總決賽金盃但「銀恨」，今年受疫情影響，全英公開賽封后就再沒國際賽出賽紀錄，父親戴楠凱表示小戴兩站亞洲公開賽都會先報名，屆時再看疫情狀況決定是否參賽。

周天成是唯一參加丹麥公開賽的台將，4強賽以17：21、15：21敗給地主安東森；小天過去4度參加世界巡迴賽總決賽，還沒嘗過4強滋味。

周天成 羽球 戴資穎

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