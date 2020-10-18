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梅門推全民健康甩 李鳳山：平甩沒有立場、只有全場！
疫情期間多運動提升免疫力，梅門一氣流行養生學會今天在高雄科工館舉辦「全民健康甩、平甩總動員」活動，鼓勵大家多運動養生。立委許智傑一上台就盤起雙腿，展現勤練平甩的功效，他說，將功法教給胞弟許智善，弟弟再教監察院長陳菊，大家勤運動身體都變好。
李鳳山師父發心為健康而普傳平甩養生法，2004年SARS肆虐時，曾於高雄科工館舉辦平甩傳愛；今年全球新冠病毒疫情升溫，他再次號召弟子到高雄，與運動發展局合作，推廣簡單易學的活力平甩。
李鳳山說，平甩平易近人，「沒有立場，只有全場」，引來觀眾鼓掌。這項運動不挑人，還有助健康人、平靜思緒，更有啟發作用。一般人只要全神貫注練10分鐘平甩，就會有效果出現，
台東私立仁和老人養護中心督導林琇彥分享，6年前李鳳山師父派弟子到花蓮台東傳平甩，已延續6年，每月都到中心教老人家平甩，讓長輩促進健康。
許智傑說，他從15年前接觸平甩之後，見人就推薦，家人親友都受益，他也力邀李師父再次到鳳山，重現當年6千人平甩大旋風。
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