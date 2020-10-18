快訊

中職／更勝奪年度MVP那年 周思齊22轟改寫生涯新高

台南辦馬拉松！民眾怨被困在車道 警回：誰叫你選這市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企聯女壘／季後挑戰賽 旺獅2轟搶第2勝聽牌

中央社 / 台北18日電
旺獅聽牌。 擷圖自企壘聯賽官方臉書。
旺獅聽牌。 擷圖自企壘聯賽官方臉書。

2020年新力旺企業女子壘球聯賽季後挑戰賽第3戰，新力旺旺獅隊石婕珮、維達蕾斯都開轟，潘玉玲完投7局3責失分，旺獅終場以6比5擊敗新世紀黃蜂隊，搶下第2勝聽牌。

5戰3勝制企業女子壘球聯賽季後挑戰賽第3戰今天在青年公園棒球場舉行，昨天旺獅和黃蜂隊各拿1勝、扳平戰局，今天旺獅派出潘玉玲先發，完投7局被敲6支安打，投出2次四壞保送、2次觸身球保送，失掉5分（3分責失分）。

旺獅隊2局靠著劉瑄安打、石婕珮開轟，2分砲幫助球取得領先，5局上半靠著接連安打、保送、失誤，再添2分，將領先差距拉開至4比0。

黃蜂隊前4局沒有拿下分數，5局靠著單局2支安打、2次保送、旺獅單局3次守備失誤，一口氣追回3分，旺獅隊7局上半靠著維達蕾斯（Tori Vidales）2分砲多添保險分，黃蜂隊7局下半再追2分，追分不及、吞下敗仗。

旺獅隊拿下今天比賽勝利，季後挑戰賽戰績2勝1敗聽牌，明天兩隊移師台中萬壽棒球場交手，黃蜂隊明天比賽沒有退路。

黃蜂 棒球

延伸閱讀

中職／悍將雙洋投把關逆轉登頂 最快22日封王

中職／林宥穎9局敲安送回致勝分 悍將把獅隊拉下王座

MLB／道奇克蕭又落難 歐蘇納雙響砲助勇士隊聽牌

中職／季冠軍誰屬？獅隊最快21日、悍將最快22日

相關新聞

梅門推全民健康甩 李鳳山：平甩沒有立場、只有全場！

疫情期間多運動提升免疫力，梅門一氣流行養生學會今天在高雄科工館舉辦「全民健康甩、平甩總動員」活動，鼓勵大家多運動養生。立...

企聯女壘／季後挑戰賽 旺獅2轟搶第2勝聽牌

2020年新力旺企業女子壘球聯賽季後挑戰賽第3戰，新力旺旺獅隊石婕珮、維達蕾斯都開轟，潘玉玲完投7局3責失分，旺獅終場以...

聖彼得堡網賽／地主希望闖決賽 年終賽有望

聖彼得堡公開賽的「地主希望」羅布雷夫（Andrey Rublev），沒讓家鄉球迷失望，4強賽上演逆轉勝，以4：6、6：3...

游泳／台灣蝶王征戰ISL 王冠閎200公尺破全國紀錄

「台灣蝶王」王冠閎2018年世界盃游泳巡迴賽新加坡站曾游出1分52秒38，刷新全國紀錄，今天凌晨在國際游泳聯盟（ISL）...

世界半馬賽／烏干達又一新星降臨 未滿20歲Kiplimo奪冠

比賽全程影片 世界半程馬拉松錦標賽的女子組賽事結束後（報導），男子組隨即展開！眾人的焦點都放在新科 5000m、10000m 世界紀錄保持者 Joshua Cheptegei，和他烏干達的隊友

世界半馬賽／紐約馬女王Jepkosgei封后 姚潔貞創香港紀錄

比賽全程影片 今年唯一順利舉辦的世界性錦標賽－世界半程馬拉松錦標賽，10/17 於波蘭的佳黛妮亞舉行，除了肯亞、伊索匹亞、烏干達等東非常勝軍，大多數歐洲國家也參加了，可惜的連續九年拿下女子團體銅

丹麥羽賽／遭地主安東森直落二 周天成無緣爭冠

我國羽球一哥周天成今天在BWF巡迴賽丹麥公開賽男單四強賽，遭遇地主好手安東森（Anders Antonsen），最終以1...

企業女壘／季後挑戰賽開打 黃蜂、旺獅各拿1勝

2020新力旺企業女子壘球聯賽季後挑戰賽今天開打，年度勝率第一的新世紀黃蜂隊，首戰以8：4擊敗上半季冠軍新力旺獅隊，第...

「台灣女壘傳奇」張簡金玲 獲得WBSC壘球名人堂肯定

2020新力旺企業女子壘球聯賽季後挑戰賽開打，榮獲世界棒壘球總會（WBSC）名人堂殊榮的「台灣女壘傳奇」張簡金玲擔任開球...

NFL／多名球員疑染疫 愛國者、老鷹出賽未定

隨著球團內部出現新冠篩檢陽性反應案例不斷增加，新英格蘭愛國者隊取消了另一場練習。

健走／新北市多元防災宣導日健走 民眾有吃又有拿

新北市政府消防局今天上午舉辦「109年度多元防災宣導日漫活健行活動」，市長侯友宜百忙中抽空親臨現場，他表示，新北市核一、...

丹麥羽賽／周天成逆轉晉四強 將與地主選手爭決賽門票

我國羽球一哥周天成今天在總獎金75萬美元的丹麥公開賽男單8強賽，遭遇前印度球王斯里坎（Kidambi Srikanth）...

熱門新聞

中職／周思齊轟出三分砲 繞壘特意與馬傑森擊掌

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

NBA／遭控不尊重詹皇遭圍剿 史培特斯澄清無此意

MLB／席格開轟、布勒封鎖 道奇隊逼進國聯決勝第七戰

中職／猿隊莊昕諺生日前一天先發 想對決的人已退休

MLB／摩頓關鍵戰就是穩 光芒繼2008年後再闖世界大賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。