企聯女壘／季後挑戰賽 旺獅2轟搶第2勝聽牌

2020年新力旺企業女子壘球聯賽季後挑戰賽第3戰，新力旺旺獅隊石婕珮、維達蕾斯都開轟，潘玉玲完投7局3責失分，旺獅終場以6比5擊敗新世紀黃蜂隊，搶下第2勝聽牌。

5戰3勝制企業女子壘球聯賽季後挑戰賽第3戰今天在青年公園棒球場舉行，昨天旺獅和黃蜂隊各拿1勝、扳平戰局，今天旺獅派出潘玉玲先發，完投7局被敲6支安打，投出2次四壞保送、2次觸身球保送，失掉5分（3分責失分）。

旺獅隊2局靠著劉瑄安打、石婕珮開轟，2分砲幫助球取得領先，5局上半靠著接連安打、保送、失誤，再添2分，將領先差距拉開至4比0。

黃蜂隊前4局沒有拿下分數，5局靠著單局2支安打、2次保送、旺獅單局3次守備失誤，一口氣追回3分，旺獅隊7局上半靠著維達蕾斯（Tori Vidales）2分砲多添保險分，黃蜂隊7局下半再追2分，追分不及、吞下敗仗。

旺獅隊拿下今天比賽勝利，季後挑戰賽戰績2勝1敗聽牌，明天兩隊移師台中萬壽棒球場交手，黃蜂隊明天比賽沒有退路。