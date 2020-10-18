聖彼得堡網賽／地主希望闖決賽 年終賽有望

聖彼得堡公開賽的「地主希望」羅布雷夫（Andrey Rublev），沒讓家鄉球迷失望，4強賽上演逆轉勝，以4：6、6：3、6：4力退加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），除拿到決賽門票，離下月倫敦登場的ATP年終賽也更進一步。

年終賽只有積分前8的球員可獲得參賽資格，今年賽事仍在倫敦舉行，11月15日登場的賽事總獎金達570萬美金。

包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、剛在法網完成4連霸的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、今年美網奪冠的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）、希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）和德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）都提前拿到門票。

羅布雷夫4強賽的逆轉勝，讓22歲的他積分提升到第8名，超越法網打進4強的阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）。

決賽羅布雷夫將碰克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric），克里奇另場4強賽也是上演逆轉勝，以1：6、6：1、6：4拍下加拿大巨砲洛尼奇（Milos Raonic）。