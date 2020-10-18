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游泳／台灣蝶王征戰ISL 王冠閎200公尺破全國紀錄

中央社 / 台北18日電
王冠閎。 資料照(國訓中心提供)
王冠閎。 資料照(國訓中心提供)

「台灣蝶王」王冠閎2018年世界盃游泳巡迴賽新加坡站曾游出1分52秒38，刷新全國紀錄，今天凌晨在國際游泳聯盟（ISL）200公尺蝶式，飆出1分50秒79，再度改寫個人紀錄。

18歲的王冠閎去年在世界青少年游泳錦標賽，取得200公尺蝶式奧運門票，日前受邀加入國際游泳聯盟卡利神鷹隊（Cali Condors），為陣中年紀最小的選手，也是台灣首名加入ISL職業賽的泳將，10日前往匈牙利與各國好手較勁。

王冠閎在ISL第1站第1天代表卡利神鷹2隊參加男子4X100公尺自由式接力，處女秀游出47秒66成績，卡利神鷹2隊以3分10秒74、第6名作收。

王冠閎第2天賽程在擅長的200公尺蝶式項目上陣，以1分50秒79搶下第3名，為卡利神鷹再添6分積分，且打破個人在2018年世界盃游泳巡迴賽新加坡站所締造的1分52秒38全國紀錄。

教練黃智勇表示，第一天4X100公尺接力賽，帶給王冠閎很大信心，也更敢游，在奧運金牌南非選手利克羅斯（Chad Le Clos）身旁一點都不畏懼，賽前沒有預期到王冠閎200公尺蝶式可以破全國紀錄。

黃智勇表示，到ISL透過訓練加上比賽的刺激，他相信對王冠閎幫助會很大，「冠閎目前身心狀態很好，很適合這樣高強度的訓練跟比賽張力」。

羅斯

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