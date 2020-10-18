世界半馬賽／紐約馬女王Jepkosgei封后 姚潔貞創香港紀錄

比賽全程影片

今年唯一順利舉辦的世界性錦標賽－世界半程馬拉松錦標賽，10/17 於波蘭的佳黛妮亞舉行，除了肯亞、伊索匹亞、烏干達等東非常勝軍，大多數歐洲國家也參加了，可惜的連續九年拿下女子團體銅牌的日本缺席，美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等實力不錯的國家也都沒參加，香港為唯一遠赴盛會的亞洲國家！

比賽圍繞著佳黛妮亞市中心的 5 公里多路線，每圈包含五個轉彎、兩個髮夾彎，和一個陡坡，對於選手的配速頗具考驗！

女子組於台灣時間下午五點首先出發，肯亞兩大台柱－前世界紀錄保持者 Joyciline Jepkosgei（64:51）、新科純女子世界紀錄保持者 Peres Jepchirchir（65:06）從起跑就開始並肩領跑，代表土耳其的肯亞選手 Yasemin Can 也跟他們並肩配速，約廿人的領先集團很快就形成。

5公里領先團

5公里領先集團減少到十二人，肯亞兩大台柱持續跑著 65 分內的配速，目標直指純女子半程馬拉松世界紀錄（65:06），伊索匹亞四位選手緊緊跟隨在後，還有不少代表歐洲國家的東非裔選手也都還在陣中。

10公里領先集團

10公里時領先集團剩下8人，肯亞兩大台柱持續領跑著純女子半馬世界紀錄配速，伊索匹亞四位女將仍呈方陣緊跟，代表德國的伊索匹亞裔 Melat Yisak Kejeta、代表土耳其的肯亞選手 Yasemin Can也都在陣中，15公里時配速仍穩穩維持著，唯一不同的是伊索匹亞的 Netsanet Gudeta 因為摔倒而脫離集團。

15公里分段計時，圖為第二集團

不過戲劇性的是 18 公里時，正當集團開始加速時，純女子半馬紀錄保持者 Joyciline Jepkosgei 和伊索匹亞選手摔倒，領先集團就此分解到成為三人對決！

肯亞的紐約馬冠軍、前世界紀錄保持者 Joyciline Jepkosgei 最後衝刺勝出，以 65:16 奪冠，德國的伊索匹亞裔 Melat Yisak Kejeta 以 65:18 居次，大幅度打破國家紀錄；伊索匹亞 Yalemzerf Yehualaw 獲得第三，而伊索匹亞也以絕對優勢拿下團體冠軍。

來自亞洲唯一出賽的香港，姚潔貞以 72:10 打破自己和香港紀錄！