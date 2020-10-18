世界半馬賽／烏干達又一新星降臨 未滿20歲Kiplimo奪冠

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世界半程馬拉松錦標賽的女子組賽事結束後（報導），男子組隨即展開！眾人的焦點都放在新科 5000m、10000m 世界紀錄保持者 Joshua Cheptegei，和他烏干達的隊友 Jacob Kiplimo－未滿廿歲跑出 7:26 的 3000m 烏干達紀錄（世界歷代第八傑）。

有別於女子組的高速前進，男子組的配速相對保守，5 公里只以 14:19 通過，一小時以外完賽的配速，領先集團有大約有50人左右！

5 公里領先集團

5 公里之後集團沒有太大加快的跡象，也還有廿多位選手在第一集團中，五千一萬世界紀錄保持者 Joshua Cheptegei 在 10 公里左右首度領跑！第二個 5 公里大集團以 14:04 跑完。

Cheptegei 在 10 公里左右出來加速領跑

10 到 15 公里領先集團逐漸只剩下加速的東非選手，雖然沒有選手有大動作，但這 5 公里 13:54 也已將局勢逐漸明朗！而肯亞的 Kibiwott Kandie 在 15 公里時開始發力加速，一時取得些微領先！

15 公里 Kibiwott Kandie 加速突圍

Kibiwott Kandie 加速之後，烏干達小將 Jacob Kiplimo 逐漸追上，兩人並跑了五分鐘左右後，Kiplimo 逐漸取得領先地位，Joshua Cheptegei 雖然追到第三的位置，但始終追不上兩位領先者，18公里被伊索匹亞的 Amedework Walelegn 超越。

Jacob Kiplimo 持續發力加速，15-20 公里只花了驚人的 13:38！也稍微拉開與 Kibiwott Kandie 的差距，Amedework Walelegn 和 Joshua Cheptegei 的第三之爭也逐漸明朗化！

Jacob Kiplimo 保持領先地位以 58:49 奪冠並打破大會紀錄，前慢後快的比例幅度非常驚人！未滿廿歲的他九月才在 3000m 跑出 7:26.64 打破烏干達紀錄、歷代第八傑！獲得過世界越野賽金牌、銀牌，和Cheptegei 成為兩大烏干達新勢力！

肯亞 Kibiwott Kandie 後段加速突圍，和Kiplimo拼到最後 58:54 獲得第二，拼搏精神可見一斑！伊索匹亞 Amedework Walelegn 最後階段維持住第三的位置跑出 59:08；新科五千一萬世界紀錄保持者 Joshua Cheptegei 初半馬表現不俗，跑出 59:21 獲得第四！

肯亞獲得團體組冠軍，不過烏干達兩位新星讓世人認識到新的長跑新勢力到來！雖然 Stephen Kiprotich 曾拿下 2012 年倫敦奧運馬拉松金牌，但 Jacob Kiplimo、Joshua Cheptegei 的在紀錄和錦標賽上的表現樹立了更穩固的里程碑！