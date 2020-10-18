快訊

MLB／席格開轟、布勒封鎖 道奇隊逼進國聯決勝第七戰

創舉？傳Tesla已逐步解散公關部門 「馬斯克＝唯一聲音」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界半馬賽／烏干達又一新星降臨 未滿20歲Kiplimo奪冠

運動筆記 / Bigfish
烏干達正式成為世界長跑強權之一。
烏干達正式成為世界長跑強權之一。

比賽全程影片

世界半程馬拉松錦標賽的女子組賽事結束後（報導），男子組隨即展開！眾人的焦點都放在新科 5000m、10000m 世界紀錄保持者 Joshua Cheptegei，和他烏干達的隊友 Jacob Kiplimo－未滿廿歲跑出 7:26 的 3000m 烏干達紀錄（世界歷代第八傑）。

有別於女子組的高速前進，男子組的配速相對保守，5 公里只以 14:19 通過，一小時以外完賽的配速，領先集團有大約有50人左右！

5 公里領先集團

5 公里之後集團沒有太大加快的跡象，也還有廿多位選手在第一集團中，五千一萬世界紀錄保持者 Joshua Cheptegei 在 10 公里左右首度領跑！第二個 5 公里大集團以 14:04 跑完。

Cheptegei 在 10 公里左右出來加速領跑

10 到 15 公里領先集團逐漸只剩下加速的東非選手，雖然沒有選手有大動作，但這 5 公里 13:54 也已將局勢逐漸明朗！而肯亞的 Kibiwott Kandie 在 15 公里時開始發力加速，一時取得些微領先！

15 公里 Kibiwott Kandie 加速突圍

Kibiwott Kandie 加速之後，烏干達小將 Jacob Kiplimo 逐漸追上，兩人並跑了五分鐘左右後，Kiplimo 逐漸取得領先地位，Joshua Cheptegei 雖然追到第三的位置，但始終追不上兩位領先者，18公里被伊索匹亞的 Amedework Walelegn 超越。

Jacob Kiplimo 持續發力加速，15-20 公里只花了驚人的 13:38！也稍微拉開與 Kibiwott Kandie 的差距，Amedework Walelegn 和 Joshua Cheptegei 的第三之爭也逐漸明朗化！

Jacob Kiplimo 保持領先地位以 58:49 奪冠並打破大會紀錄，前慢後快的比例幅度非常驚人！未滿廿歲的他九月才在 3000m 跑出 7:26.64 打破烏干達紀錄、歷代第八傑！獲得過世界越野賽金牌、銀牌，和Cheptegei 成為兩大烏干達新勢力！

肯亞 Kibiwott Kandie 後段加速突圍，和Kiplimo拼到最後 58:54 獲得第二，拼搏精神可見一斑！伊索匹亞 Amedework Walelegn 最後階段維持住第三的位置跑出 59:08；新科五千一萬世界紀錄保持者 Joshua Cheptegei 初半馬表現不俗，跑出 59:21 獲得第四！

肯亞獲得團體組冠軍，不過烏干達兩位新星讓世人認識到新的長跑新勢力到來！雖然 Stephen Kiprotich 曾拿下 2012 年倫敦奧運馬拉松金牌，但 Jacob Kiplimo、Joshua Cheptegei 的在紀錄和錦標賽上的表現樹立了更穩固的里程碑！

相關新聞

世界半馬賽／烏干達又一新星降臨 未滿20歲Kiplimo奪冠

比賽全程影片 世界半程馬拉松錦標賽的女子組賽事結束後（報導），男子組隨即展開！眾人的焦點都放在新科 5000m、10000m 世界紀錄保持者 Joshua Cheptegei，和他烏干達的隊友

世界半馬賽／紐約馬女王Jepkosgei封后 姚潔貞創香港紀錄

比賽全程影片 今年唯一順利舉辦的世界性錦標賽－世界半程馬拉松錦標賽，10/17 於波蘭的佳黛妮亞舉行，除了肯亞、伊索匹亞、烏干達等東非常勝軍，大多數歐洲國家也參加了，可惜的連續九年拿下女子團體銅

丹麥羽賽／遭地主安東森直落二 周天成無緣爭冠

我國羽球一哥周天成今天在BWF巡迴賽丹麥公開賽男單四強賽，遭遇地主好手安東森（Anders Antonsen），最終以1...

企業女壘／季後挑戰賽開打 黃蜂、旺獅各拿1勝

2020新力旺企業女子壘球聯賽季後挑戰賽今天開打，年度勝率第一的新世紀黃蜂隊，首戰以8：4擊敗上半季冠軍新力旺獅隊，第...

「台灣女壘傳奇」張簡金玲 獲得WBSC壘球名人堂肯定

2020新力旺企業女子壘球聯賽季後挑戰賽開打，榮獲世界棒壘球總會（WBSC）名人堂殊榮的「台灣女壘傳奇」張簡金玲擔任開球...

NFL／多名球員疑染疫 愛國者、老鷹出賽未定

隨著球團內部出現新冠篩檢陽性反應案例不斷增加，新英格蘭愛國者隊取消了另一場練習。

健走／新北市多元防災宣導日健走 民眾有吃又有拿

新北市政府消防局今天上午舉辦「109年度多元防災宣導日漫活健行活動」，市長侯友宜百忙中抽空親臨現場，他表示，新北市核一、...

丹麥羽賽／周天成逆轉晉四強 將與地主選手爭決賽門票

我國羽球一哥周天成今天在總獎金75萬美元的丹麥公開賽男單8強賽，遭遇前印度球王斯里坎（Kidambi Srikanth）...

FOX體育台退出台灣市場 凸顯台灣體育產業頹勢

2020年注定是黑暗一年，自從新冠肺炎爆發以來，所有從事與服務產業工作人員都受到不小影響，輕則被減薪，重則遭裁員。特別是在台灣原本就處於弱勢的體育界，也因為新冠疫情關係受到重大影響，而這為台灣知名運動

熱門新聞

中職／林哲瑄全壘打騙過全場 多家美國權威媒體驚艷

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

中職／周思齊轟出三分砲 繞壘特意與馬傑森擊掌

NBA／專家評字母哥轉隊選項 點名勇士等三隊

日職／6局飆8K無失分本季代表作 張奕奪本季第二勝

NBA／輪休又遲到 外媒曝雷納德擁特權引隊友不滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。