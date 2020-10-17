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丹麥羽賽／遭地主安東森直落二 周天成無緣爭冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

我國羽球一哥周天成今天在BWF巡迴賽丹麥公開賽男單四強賽，遭遇地主好手安東森（Anders Antonsen），最終以17：21、15：21直落二吞敗，無緣挺進決賽。

周天成在這次總獎金75萬美元的丹麥公開賽，在前兩輪一局未失的情況下，昨天八強賽則是與前印度球王斯里坎（Kidambi Srikanth）苦戰三局後逆轉勝出，驚險挺進到四強賽。

而今天周天成的對手則是世界排名第三名的丹麥選手安東森，雙方生涯前8次交手周天成拿下7勝1敗優勢，包括在三月的全英公開賽兩人也是在四強賽碰頭，最終周天成在首局以17：14領先時，安東森就因傷退賽，順利搶下冠軍賽門票，不過最終卻敗在前丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）手中。

今天兩人再度交鋒卻打得相當拉鋸，首局周天成雖然一度取得領先，不過局中兩次挑戰鷹眼都失敗，反讓安東森趁勢逆轉，並以21：17拿下首局。

第二局安東森延續氣勢，打出一波10：4的攻勢，而周天成在8：12落後時右手小拇指再度流血見紅，並申請傷停接受治療，最終安東森也以21：15搶下決賽門票，周天成則是無緣繼2018年後，再一次闖進丹麥公開賽決賽。

周天成 羽球

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