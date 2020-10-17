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全民運今晚花蓮開幕 蔡英文總統感謝全民防疫努力

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
總統蔡英文今天出席在花蓮舉行的全民運開幕典禮，致詞時感謝全民防疫努力，才能有這一次全國性開放全民參加的運動會。記者王燕華／攝影
總統蔡英文今天出席在花蓮舉行的全民運開幕典禮，致詞時感謝全民防疫努力，才能有這一次全國性開放全民參加的運動會。記者王燕華／攝影

109年全民運動會今晚在花蓮盛大開幕，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都親臨會場。蔡英文致詞時表示，受疫情影響，今年世界各地體育活動受到極大衝擊，在台灣有全球第一個開打的職棒，也有這一次全國性開放全民參加的運動會，是值得感到光榮的成就，要感謝所有台灣人努力落實防疫措施。

蔡英文表示，兩年一度的全民運動會，集結亞、奧運外的運動項目，既多元也精采，有些項目台灣有世界頂尖的水準，像是拔河，常常出國比賽拿金牌，有些來自台灣的文化，是日常生活的一部分，像是端午節的龍舟，清晨在公園會打的太極拳。

她說，透過全民運希望推廣多元運動項目和運動風氣，期待所有運動員展現自信、發揮實力，有最好表現。她也提醒選手們，來到花蓮比賽，一定要去走走逛逛，千萬別錯過花蓮美麗的風景，並祝福大家享受運動、運動快樂。

蘇貞昌表示，當全世界有3800萬人確診新冠肺炎，超過100萬人死亡，台灣在蔡英文總統領導下，有效遏制疫情，雙十節晚上有50萬人在台南看煙火，今天超過1萬5千人齊聚花蓮，全民運盛大展開，真的是亂世中的福地。

他說，蔡英文總統上任以來，很重視體育，民國105年體育經費不到百億元，到明年已達135億元，前瞻計畫有相當多經費放在改善運動場館與設備上。

總統宣布全民運動會展開後，由花蓮縣滑輪溜冰好手楊凱崴及張慈珈，共同進場傳遞聖火，點燃大會勝利之火，讓開幕儀式來到最高潮。

本屆全民運共有28個競賽項目，包括龍舟、拔河、水上救生、飛盤等，今天起一連6天，近萬名選手在花蓮各場館競技。

109年全民運動會今晚在花蓮開幕，展開一連6天的競技。記者王燕華／攝影
109年全民運動會今晚在花蓮開幕，展開一連6天的競技。記者王燕華／攝影

聖火 滑輪溜冰

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