健走／新北市多元防災宣導日健走 民眾有吃又有拿 

新北市政府消防局今天上午舉辦「109年度多元防災宣導日漫活健行活動」，市長侯友宜百忙中抽空親臨現場，他表示，新北市核一、核二廠都停用，如同活動主題「核你一起 安心遊新北」，並推薦台灣北海岸石門，以及最北端的富貴角等的風景，也祝大家玩得愉快。

近年來，核能安全及防災教育備受重視，新北市政府消防局為了更加落實核安的宣導，今天上午在新北市石門風藝術營及白沙灣遊客中心舉辦「核你一起 安心遊新北」新北市政府109年度多元防災宣導日漫活健行活動，由侯友宜親自為健走活動嗚槍揭開序幕。

健行活動從新北市石門區風藝術營出發，終點則設在白沙灣遊客中心，是一項結合「核安、防災宣導」及「北海岸風光」兩大元素為主題的健走活動，尤其在國內疫情狀況漸緩的環境下，透過活動本身引領民眾出門踏青，樂在生活，漫步於北海岸欣賞壯麗的風景。

主辦單位新北市政府消防局局長黃德清說：「將富有教育意義的宣導活動結合有益身心的健走活動。全長4.8公里的健走活動，沿路欣賞臺灣最北燈塔-富貴角燈塔、富基漁港、石門婚紗廣場等特色景點，欣賞壯闊的海岸風景。最重要的是，透過各個宣導攤位，以寓教於樂的方式提供核能安全的相關知識給民眾是相當重要的」。

在活動終點白沙灣遊客中心，安排多達25攤的宣導攤位，透過寓教於樂的方式達到核能安全及防災教育的宣導與推廣。完成全程健走的民眾，還能領取紀念衣、完賽毛巾，紀念運動背包等好禮作為紀念；現場另有20攤的在地美食、農特產展售，讓參加的民眾「有吃又有拿」。現場還有抽獎活動獎項包含50吋電視、新款智慧手機及腳踏車等獎項，總價值超過15萬元。雖然天空不作美，但仍澆不熄民眾的熱情。