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賽車／MotoGP天王羅西染疫 將錯過下週賽事

中央社 / 巴黎15日綜合外電報導
世界摩托車大獎賽（MotoGP）7屆冠軍「小飛俠」羅西確診新冠肺炎。 路透社
世界摩托車大獎賽（MotoGP）7屆冠軍「小飛俠」羅西確診新冠肺炎。 路透社

世界摩托車大獎賽（MotoGP）7屆冠軍「小飛俠」羅西今天說，他確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），將錯過本週末西班牙的亞拉岡大獎賽（Grand Prix of Aragon）。

這位41歲的山葉（Yamaha）車隊義大利車手表示，他也可能無法參加下週在西班牙舉行的特魯埃爾大獎賽（Teruel Grand Prix）。

山葉車隊證實，羅西（Valentino Rossi）在法國大獎賽（French Grand Prix）後已回到位於義大利的家中，車隊的醫療人員將密切關注他的情況。

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