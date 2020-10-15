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網球／怨聯邦盃調度出差錯 謝淑薇貼文證實無緣東奧

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。 法新社
謝淑薇。 法新社

3月新聞：網球／謝淑薇臨陣人卻離開 突拋震撼彈不打聯邦盃

我國網球「一姊」謝淑薇法網結束後宣佈結束本季賽事，今天她再於粉絲團公告，因資格不符，確定無法參加延期到明年的東京奧運。

國際網總（ITF）已發文給中華網協，也與謝淑薇教練保羅聯絡，告知謝淑薇因沒達奧運周期參加聯邦盃次數，無法獲得東奧資格。

根據東奧參賽規定，世界排名前56的選手可取得奧運門票，且在奧運周期，男選手至少要參加兩站台維斯盃，女將則要代表出賽兩次聯邦盃。

謝淑薇今年雖有代表中華隊出征聯邦盃，但首戰沒下場，且中華隊首戰敗給印尼隊後，謝淑薇就提前離隊。

「雖然我的世界排名入圍奧運沒問題，但今年聯邦盃的差錯導致了最後結果。」謝淑薇表示，團隊為自己的東奧資格已盡力，「接下來還是會繼續代表台灣拼戰網壇。」

謝淑薇 中華隊 台維斯盃

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