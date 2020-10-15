射擊／創新教育加速器支援 林口高中陳淇達亞運培訓標

今年全中運才剛斬獲2金1銀佳績的林口高中射擊選手陳淇，今天在國家射擊訓練基地公西靶場舉行的全國10月菁英排名賽預賽中，以總分626.8分達到杭州亞運選拔標準（624.7分），再度寫下佳績。

陳淇今年在全中運代表林口國中出賽拿下國女組10公尺空氣步槍個人賽、男女混合賽雙金，以及團體賽銀牌，一人就包辦3面獎牌，升上林口高中後她的表現也持續進步，在今天順利達到亞運培訓標準，成為國內射擊界的新一代明日之星。

林口高中教練郭孟熙指出，為兼顧學業，他建議陳淇還是留在學校練習，待總集訓時再向國家隊報到；談到子弟兵的優異表現，他則指出，為優化訓練環境與世界同步，在今年一月時學校校長高栢鈴親自向新北市教育局爭取創新教育加速器計畫支援，目前已完成10組電子靶的裝設。

另外，林口高中也向體育署申請設置運動傷害防護室和研聘防護員，預定下個月進駐為選手服務，民國111年也將完成設置射擊運動專項技術檢測教室，全面科學化訓練幫助選手前進2024年巴黎奧運會。

而今天林口區區長藍品畯，在聽聞陳淇的好表現後，也親自送來陳淇的最愛飲品為林口高中射擊隊加油。