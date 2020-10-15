網球／法網榮耀回歸 納達爾博物館添光輝

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的個人博物館又多了一座珍藏，剛在法網完成連霸的西班牙名將，昨天帶著生涯第13座法網金盃到個人學院所在地馬洛卡，將獎盃放進收藏櫃中。

今年以一盤未失之姿完成法網4連霸的納達爾，在整排冠軍盃收藏櫃前笑著燦爛，「我非常開心且自豪我的成就，這是種苦樂參半的感覺，因為我們經過非常複雜的幾個月，最重要的是健康，第二是經濟情勢，許多家庭因此經過很困難的時刻。」

「我們必須相信一切會漸入佳境，相信疫苗會很快出現，我們就能回到更幸福和快樂的事件。」納達爾除傳遞正面訊息，也感謝這幾周傳給他加油訊息的支持者，「儘管我們的距離和過往比起來有點遠，不能直接接觸，從社群媒體和手機直接收到那麼多支持訊息幫助我很多，這是毫無疑問的。」

納達爾還補充說，他會把第13座法網金盃留在這座博物館，若球迷有機會，歡迎造訪馬洛卡參觀。

這座博物館不只有熱騰騰的2020年法網金盃，還有許多納達爾在每場大滿貫決賽穿的訓練衣和戰袍，另外有許多體育名人的捐贈紀念品，包括「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、F1世界冠軍西班牙車手阿隆索（Fernando Alonso）、NBA球星加索（Pau Gasol）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、牙買加閃電柏特（Usain Bolt）和足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）的紀念品都是館藏。