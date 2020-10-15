丹麥羽賽／41分鐘拍落愛爾蘭小將 周天成挺進八強

我國一哥周天成昨天於丹麥公開賽收下近七個月來首勝後，今天在男單第二輪碰上愛爾蘭籍越南裔的20歲小將阮日，同時也是兩人生涯首度交手，最終周天成以21：8、21：16直落二勝出，挺進到八強賽。

BWF世界巡迴賽在3月份的全英公開賽後就因為新冠肺炎疫情全面停擺，直到這次超級750系列賽的丹麥公開賽才重啟賽程，而周天成也成為這次我國唯一參賽的球員，並名列男單第二種子。

在首輪直落二輕取地主選手斯文森（Victor Svendsen）後，今天的第二輪則是碰上世界排名第63名的阮日，年僅20歲的阮日，2018年曾拿下歐洲青年羽球錦標賽男單銅牌，生涯則是未曾與周天成有過交手紀錄。

面對不論經驗還是排名都有一段落差的阮日，周天成首局開局就拉出一波6：1的攻勢，僅花17分鐘就以21：8先下一城，不過第二局阮日在前段展開猛烈攻勢，一度取得7：5領先，不過老經驗的周天成隨即重新調整節奏後要回領先，並一度取得最多7分領先，在20：13取得賽末點時，儘管阮日一度連追3分，但終場周天成仍是以21：16勝出，耗時42分鐘就取得8強門票。

周天成八強賽的對手將是第五種子印度好手斯里坎（Kidambi Srikanth），他生涯與周天成六度交手僅拿下一勝，且近期還是對戰五連敗。