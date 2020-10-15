體育署推補助基層轉播計畫 社籃賽、超籃挑戰賽皆受益

為了帶動國內體育賽事觀賞風氣，體育署從106年起連續三年以委辦方式辦理「運動賽事錄影轉播及行銷宣傳計畫」，不過為因應需求賽事逐年增加，今年首度改採取「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫」，由賽事主辦單位提出補助申請，包括日前落幕的全國社會組籃球聯賽以及目前正在進行的台灣超級籃球挑戰賽都申請獲准。

體育署推出的「運動賽事錄影轉播及行銷宣傳計畫」，從106年起分別透過招標方式由華視與緯來（兩年）委辦，前三年撥出的預算合計約9620萬元，合計已執行123場賽事，以實況轉播方式累積播出超過600小時，累積觀看總超過1700萬人次。

不過為了因應需求賽事逐年增加，加上每場賽事只能以有限時數進行播出，對於提升單一賽事收視人口成效有限，體育署於今年訂定「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫」，改由賽事主辦單位依據賽事需求及經費預算，與具有相關專業經驗之轉播單位合作執行，提送賽事轉播、行銷宣導整體計畫，並由體育署審核後予以補助。

體育署綜合規劃組組長劉姿君指出，今年目前通過申請的包括日前已經落幕的社會組籃球聯賽以及目前正在進行中的台灣超級籃球挑戰賽，另外還有軟網、合球、柔道與電競賽事已經通過申請。今年試辦補助計畫如有所成效後，明年也不排除採取補助與委任並行的方式，預計將會編列預算約6000萬元。