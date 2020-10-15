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雙北合辦世界壯年運動會 總會來台盛讚：沒什麼可挑剔

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市長柯文哲與新北市長侯友宜親自接待，國際壯年運動總會（簡稱IMGA）執行長詹斯．荷姆（JENS V. HOLM）。圖／台北市體育局提供
台北市長柯文哲與新北市長侯友宜親自接待，國際壯年運動總會（簡稱IMGA）執行長詹斯．荷姆（JENS V. HOLM）。圖／台北市體育局提供

台灣疫情穩定，台北市與新北市合作申辦2025年世界壯年運動會（簡稱世壯運），8月中完成第一階段簡報，台灣雙北市、澳洲伯斯、法國巴黎3座城市角逐主辦權，國際壯年運動總會（簡稱IMGA）執行長詹斯．荷姆（JENS V. HOLM）特別來台實地考察，也是目前申辦城市中，唯一規畫實地訪視行程的國家，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜親自接待，預計11月3日宣布結果，詹斯．荷姆更說，「（台灣）沒什麼可挑剔」。

體育局表示，詹斯．荷姆10月2日入境，獲指揮中心知情同意後，居家檢疫7天，10日開始走行程，預計明天離台。

本次考察行程參訪台北網球中心、南港極限運動公園、台北田徑場、台北體育館、新北市微風運河、大都會公園、大都會棒球場、新莊體育館、板橋第一運動場、中角灣國際衝浪基地等，另因應賽會為觀光屬性，也安排景點台北101、故宮博物院、松山文創園區、翡翠灣、野柳地質公園等。

詹斯．荷姆今天上午前往野柳，下午要去故宮，體育局透露，從接待到現在，他覺得相當滿意，很多都按行程走；運動場館部分，比賽場地維護好，交通也便捷，不像國外場館間交通不便。

雙北市長昨也與詹斯．荷姆會面，會中更「直球對決」，直接問詹斯．荷姆，究竟怎樣可以取得主辦權？詹斯．荷姆則說，台灣已經做得非常棒，沒什麼可挑剔，10月21日要決選，有10名委員要投票，詹斯．荷姆說，他會把手中的票給台灣，也會把來台北的美好帶回去。

詹斯．荷姆也提到，台灣的申辦文件、資料都相當完整，財政也穩定。體育局也提到，若以法國巴黎來說，法國2024年辦奧運，奧運辦完對國家財政很吃緊，財政是很大的考量因素。

世壯運為針對30歲以上之運動員所舉辦的賽事，比照奧運會模式，每四年舉辦一次，別於以往國際賽事，選手皆代表個人或運動團體，非國家代表團，且超過一半的選手帶著家人和朋友參與，若能順利申辦，將規畫32個競賽種類，賽事也分為國手級及一般組，預計110個國家、超過3萬名運動員來台參賽，有望在台創造超過30億觀光產值。

台北市長柯文哲與新北市長侯友宜親自接待，國際壯年運動總會（簡稱IMGA）執行長詹斯．荷姆（JENS V. HOLM）。圖／台北市體育局提供
台北市長柯文哲與新北市長侯友宜親自接待，國際壯年運動總會（簡稱IMGA）執行長詹斯．荷姆（JENS V. HOLM）。圖／台北市體育局提供
台北市長柯文哲與新北市長侯友宜親自接待，國際壯年運動總會（簡稱IMGA）執行長詹斯．荷姆（JENS V. HOLM）。圖／台北市體育局提供
台北市長柯文哲與新北市長侯友宜親自接待，國際壯年運動總會（簡稱IMGA）執行長詹斯．荷姆（JENS V. HOLM）。圖／台北市體育局提供

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