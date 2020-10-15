田徑／向毒品Say No 鄭兆村、陳奎儒等六人任反毒大使

近年來毒品入侵校園狀況越來越氾濫，新興毒品更變化快速，以多樣方式接近校園學子，令人防不勝防，即將於31日在圓山花博舞蝶館舉辦的反毒天使訓練營以及「飛揚的青春獨特 不毒特」Say No to Drugs記者會，將邀請到鄭兆村、陳奎儒等六名國內田徑菁英，與300名青年一同支持校園反毒。

跟據國家衛生研究院調查，年輕人使用毒品，其中23%吸毒行為是從校園開始，2019年數據顯示至少1022名學生因為染毒接受校方輔導，這逐漸飆升的數字，令不少為人父母擔心與憂慮。

使用毒品的年齡層逐年下降，最小年齡目前可追溯至國小二年級，反毒滅毒刻不容緩，扶輪3522地區總監梁榮洲希望以運動休閒培養學子正向積極的態度以及反毒意識，即將於31日在圓山花博舞蝶館舉辦反毒天使訓練營以及「飛揚的青春獨特 不毒特」Say No to Drugs記者會，透過舉辦訓練營利用年輕人容易理解的方式來宣導反毒理念，避免因毒品滲入校園所引起的少年犯罪、毒品、霸凌事件等問題，更期許這些反毒天使在校園中能將反毒觀念融入日常之中，協助打造乾淨的校園學習環境，維護學生就學權益。

現場將邀請楊俊瀚、鄭兆村、陳傑、陳奎儒、向俊賢、黃士峰六位2017年世大運奪牌好手，以反毒大使的身份帶領主動報名的300位國高中生一同出席講座擔任反毒天使支持校園反毒，為了鼓勵踴躍報名於講座結束後除了頒發反毒天使的志工證書外，將致贈來現場參與活動的學生價值1800元的反毒T恤、悠遊卡、及環保提袋，一般民眾現場參加反毒捐血活動亦可得到乙件反毒T恤，還有台北市警局哈雷機車展示與多項互動遊戲與民眾同樂。

台北市副市長黃珊珊表示，防制新興毒品進入校園不僅僅是校方以及警方的義務，少年染毒問題逐年攀升，其中家長的角色也非常重要，共同協力讓毒品退出校園及家園，呼籲家長們多關心家中孩童，如有涉毒行為之可能必要時可尋求專業戒毒中心或社工諮詢。