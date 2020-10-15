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網球／疫情連環傳 義大利、美名將染疫退賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
義大利好手佛格尼尼確診新冠肺炎。 法新社
義大利好手佛格尼尼確診新冠肺炎。 法新社

法網雖順利落幕，網壇卻仍不平靜，名列薩丁尼亞島公開賽的頭號種子佛格尼尼（Fabio Fognini），因確診新冠肺炎退出賽事。

身為地主，世界排名16的佛格尼尼首輪輪空，原本預定第二輪面對西班牙選手巴耶納（Roberto Carballes Baena），但因確診，位置塞爾維亞「幸運落敗者」彼得洛維奇（Danilo Petrović）取代。

義大利網協表示，和佛格尼尼有直接接觸的相關人員，都已隔離並再進行檢測。

世界排名49的美國網將奎瑞也染疫。 法新社
世界排名49的美國網將奎瑞也染疫。 法新社

在此之前，世界排名49的美國網將奎瑞（Sam Querrey）也因確診退出聖彼得堡網賽，且奎瑞妻子也確診，但傳出奎瑞一家人因不想遵守俄羅斯隔離規範，提前搭乘私人飛機「落跑」，讓ATP十分不滿，可能面臨罰款和禁賽處罰。

羅斯 法網

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