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網球／疫情連環傳 義大利、美名將染疫退賽
法網雖順利落幕，網壇卻仍不平靜，名列薩丁尼亞島公開賽的頭號種子佛格尼尼（Fabio Fognini），因確診新冠肺炎退出賽事。
身為地主，世界排名16的佛格尼尼首輪輪空，原本預定第二輪面對西班牙選手巴耶納（Roberto Carballes Baena），但因確診，位置塞爾維亞「幸運落敗者」彼得洛維奇（Danilo Petrović）取代。
義大利網協表示，和佛格尼尼有直接接觸的相關人員，都已隔離並再進行檢測。
在此之前，世界排名49的美國網將奎瑞（Sam Querrey）也因確診退出聖彼得堡網賽，且奎瑞妻子也確診，但傳出奎瑞一家人因不想遵守俄羅斯隔離規範，提前搭乘私人飛機「落跑」，讓ATP十分不滿，可能面臨罰款和禁賽處罰。
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